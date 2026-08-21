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खळबळजनक! 'राष्ट्रवादीमध्ये भाजपाचा स्लीपर सेल', बड्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; 'सुनेत्रा पवारांना जी काही...'

सुनेत्रा पवारांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसवरुन थेट भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेत गंभीर विधान करण्यात आलं आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:04 AM IST
खळबळजनक! 'राष्ट्रवादीमध्ये भाजपाचा स्लीपर सेल', बड्या नेत्याने व्यक्त केली शंका; 'सुनेत्रा पवारांना जी काही...'
Image Credit: राष्ट्रवादीसंदर्भात कोणी व्यक्त केली ही विचित्र शंका? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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