English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bank Holiday : नोव्हेंबर महिन्यात किती दिवस बंद राहणार बँका

Bank Holidays : ऑक्टोबर महिना संपत आहे. नोव्हेंबर सुरू होताच, सणासुदीचा हंगाम संपेल आणि लोक त्यांच्या दैनंदिन कामात परततील. पण पुढील महिन्यात देशभरातील बँका सुमारे नऊ दिवस बंद राहतील. बँक सुट्ट्या कधी आणि कुठे असतील ते जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 29, 2025, 12:01 PM IST
Bank Holiday : नोव्हेंबर महिन्यात किती दिवस बंद राहणार बँका
November Bank Holiday List

November Bank Holiday List : नोव्हेंबर सुरू होताच, सणासुदीचा हंगाम संपेल. लोक त्यांच्या सामान्य दिनचर्येत परततील. तथापि, येत्या महिन्यात देशभरातील बँका सुमारे नऊ ते दहा दिवस बंद राहतील. म्हणून, ज्या ग्राहकांना महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी बँक शाखेत जावे लागते त्यांनी प्रथम सुट्टीची यादी तपासावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नोव्हेंबर महिन्यातील बँक सुट्ट्यांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये देशभरातील विविध राज्यांमधील सुट्ट्यांचा समावेश आहे. या यादीत प्रादेशिक सण आणि साप्ताहिक सुट्ट्या दोन्ही समाविष्ट आहेत. गैरसोय टाळण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या व्यवहारांचे नियोजन करताना या सुट्ट्या विचारात घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बँका कधी बंद राहणार?

1 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकात कन्नड राज्योत्सवासाठी आणि उत्तराखंडच्या काही भागात इगस-बाघवालसाठी सुट्टी असेल. कन्नड राज्योत्सव आणि इगस-बाघवालसाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशी बेंगळुरू आणि देहरादूनमध्ये बँका बंद राहतील.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अधिकृत सुट्टीच्या यादीनुसार, ५ नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक जयंती, कार्तिक पौर्णिमा आणि रास पौर्णिमेसाठी अनेक शहरांमध्ये बँका बंद राहतील. यामध्ये ऐझॉल, बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, देहरादून, हैदराबाद, इटानगर, जयपूर, जम्मू, कानपूर, कोहिमा, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, नागपूर, नवी दिल्ली, रायपूर, रांची, शिमला आणि श्रीनगर यांचा समावेश आहे.

नोव्हेंबरमध्ये किती दिवस सुट्ट्या असतील?

1 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, साप्ताहिक सुट्टी
2 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
5 नोव्हेंबर 2025, बुधवार, गुरु नानक जयंती
8 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, दुसरा शनिवार बँक सुट्टी
9 नोव्हेंबर 2025 रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
16 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
22 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, चौथा शनिवार बँक सुट्टी
23 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
30 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी

ऑनलाइन सेवा चालू राहतील

या सुट्ट्यांमध्ये बँक शाखा बंद राहतील, परंतु ग्राहक एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल अॅप्स आणि यूपीआय सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय वापरू शकतील. नियोजित देखभालीच्या कामात काही सेवा तात्पुरत्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकतात.

FAQ 

नोव्हेंबर 2025मध्ये भारतात बँक सुट्ट्या कशा आहेत?
नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रीय आणि राज्यनिहाय सुट्ट्या आहेत. मुख्य राष्ट्रीय सुट्ट्या: ५ नोव्हेंबर (गुरू नानक जयंती), ८ नोव्हेंबर (दुसरा शनिवार) आणि २२ नोव्हेंबर (चौथा शनिवार). राज्यनिहाय इतर सुट्ट्या खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय बँक सुट्ट्या कोणत्या आहेत?

5 नोव्हेंबर (गुरू नानक जयंती) आणि दुसरा/चौथा शनिवार (८ आणि २२ नोव्हेंबर). या दिवशी देशभरातील बहुतांश बँका बंद असतात.

राज्यनिहाय सुट्ट्या कशा शोधाव्यात?
RBI च्या सूचीप्रमाणे सुट्ट्या राज्यनिहाय बदलतात. वरील तक्त्यात मुख्य राज्यनिहाय सुट्ट्या दिल्या आहेत. तुमच्या राज्यासाठी RBI वेबसाइट (rbi.org.in) किंवा तुमच्या बँकेच्या अॅपवर तपासा.

दुसरा आणि चौथा शनिवार म्हणजे काय?
RBI नुसार, प्रत्येक महिन्याचे दुसरे आणि चौथे शनिवार बँक सुट्टी असतात. नोव्हेंबरमध्ये 8 आणि 22 नोव्हेंबरला हे लागू होतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Bank holidaysBank HolidayBank Holidays in novemberBank Holidays in November 2025Bank Holidays in November full list

इतर बातम्या

विजय-रश्मिकाचं लग्न कधी, पाहुणे कोण? पाहा साखरपुड्याच्या बा...

मनोरंजन