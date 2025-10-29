Bank Holiday : नोव्हेंबर महिन्यात किती दिवस बंद राहणार बँका

November Bank Holiday List : नोव्हेंबर सुरू होताच, सणासुदीचा हंगाम संपेल. लोक त्यांच्या सामान्य दिनचर्येत परततील. तथापि, येत्या महिन्यात देशभरातील बँका सुमारे नऊ ते दहा दिवस बंद राहतील. म्हणून, ज्या ग्राहकांना महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी बँक शाखेत जावे लागते त्यांनी प्रथम सुट्टीची यादी तपासावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नोव्हेंबर महिन्यातील बँक सुट्ट्यांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये देशभरातील विविध राज्यांमधील सुट्ट्यांचा समावेश आहे. या यादीत प्रादेशिक सण आणि साप्ताहिक सुट्ट्या दोन्ही समाविष्ट आहेत. गैरसोय टाळण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या व्यवहारांचे नियोजन करताना या सुट्ट्या विचारात घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
1 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकात कन्नड राज्योत्सवासाठी आणि उत्तराखंडच्या काही भागात इगस-बाघवालसाठी सुट्टी असेल. कन्नड राज्योत्सव आणि इगस-बाघवालसाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशी बेंगळुरू आणि देहरादूनमध्ये बँका बंद राहतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अधिकृत सुट्टीच्या यादीनुसार, ५ नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक जयंती, कार्तिक पौर्णिमा आणि रास पौर्णिमेसाठी अनेक शहरांमध्ये बँका बंद राहतील. यामध्ये ऐझॉल, बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, देहरादून, हैदराबाद, इटानगर, जयपूर, जम्मू, कानपूर, कोहिमा, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, नागपूर, नवी दिल्ली, रायपूर, रांची, शिमला आणि श्रीनगर यांचा समावेश आहे.
1 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, साप्ताहिक सुट्टी
2 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
5 नोव्हेंबर 2025, बुधवार, गुरु नानक जयंती
8 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, दुसरा शनिवार बँक सुट्टी
9 नोव्हेंबर 2025 रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
16 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
22 नोव्हेंबर 2025, शनिवार, चौथा शनिवार बँक सुट्टी
23 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
30 नोव्हेंबर 2025, रविवार, साप्ताहिक सुट्टी
या सुट्ट्यांमध्ये बँक शाखा बंद राहतील, परंतु ग्राहक एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल अॅप्स आणि यूपीआय सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय वापरू शकतील. नियोजित देखभालीच्या कामात काही सेवा तात्पुरत्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकतात.
नोव्हेंबर 2025मध्ये भारतात बँक सुट्ट्या कशा आहेत?
नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रीय आणि राज्यनिहाय सुट्ट्या आहेत. मुख्य राष्ट्रीय सुट्ट्या: ५ नोव्हेंबर (गुरू नानक जयंती), ८ नोव्हेंबर (दुसरा शनिवार) आणि २२ नोव्हेंबर (चौथा शनिवार). राज्यनिहाय इतर सुट्ट्या खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय बँक सुट्ट्या कोणत्या आहेत?
5 नोव्हेंबर (गुरू नानक जयंती) आणि दुसरा/चौथा शनिवार (८ आणि २२ नोव्हेंबर). या दिवशी देशभरातील बहुतांश बँका बंद असतात.
राज्यनिहाय सुट्ट्या कशा शोधाव्यात?
RBI च्या सूचीप्रमाणे सुट्ट्या राज्यनिहाय बदलतात. वरील तक्त्यात मुख्य राज्यनिहाय सुट्ट्या दिल्या आहेत. तुमच्या राज्यासाठी RBI वेबसाइट (rbi.org.in) किंवा तुमच्या बँकेच्या अॅपवर तपासा.
दुसरा आणि चौथा शनिवार म्हणजे काय?
RBI नुसार, प्रत्येक महिन्याचे दुसरे आणि चौथे शनिवार बँक सुट्टी असतात. नोव्हेंबरमध्ये 8 आणि 22 नोव्हेंबरला हे लागू होतात.