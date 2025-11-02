सलग सातव्या महिन्यातही पाऊसधाराच...; थंडी मात्र गायब! कधीही न पाहिल्यासारखा असेल यंदाचा नोव्हेंबर

November Weather Update: ऑक्टोबर महिना सरला तरीही अद्याप पावसाने माघार घेतली नाहीये. 5 नोव्हेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. साधारणतः ऑक्टोबरमध्ये उन्हाची तीव्रता जास्त असते आणि ऑक्टोबर सरताना थंडीची चाहुल लागते. मात्र यंदा वातावरणाचे वारे फिरले आहेत. ऑक्टोबर महिनाही पावसातच गेल्याने तापमानात सतत चढ-उतार होताना दिसत होते. नोव्हेंबरमध्येही थंडीची चाहुल लागण्याऐवजी पावसाच्या सरी बरसतायेत. त्यामुळं यंदा नोव्हेंबरमध्ये थंडी जाणवणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्यात थंडी कमी असेल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. याचबरोबर देशातील अनेक भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात राज्याबरोबरच संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे.
नोव्हेंबर महिन्यातील कमाल, किमान तापमान आणि पाऊस याचा अंदाज वर्तविण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी नोव्हेंबरचा अंदाज सादर केला. यावेळी नोव्हेंबर महिन्यात वायव्य भारताचा काही भाग वगळता देशाच्या अनेक भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यात किमान तापमान अधिक राहणार असल्याने नोव्हेंबर महिन्यात फारशी थंडी पडणार नाही. याचबरोबर राज्यासह मध्य भारत, वायव्य भारतात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबरमध्ये 77.7 मिमी पावसाची नोंद ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात सर्वदूर पाऊस पडला. राज्यात 1 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत 77.7 मिमी म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत 5 टक्के अधिक पाऊस पडला. कोकणवगळता इतर भागांत सरासरी इतकी नोंद झाली. कोकणात मात्र सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली.
उत्तर: ५ नोव्हेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
उत्तर: ऑक्टोबर महिन्यात सतत पाऊस पडल्याने तापमानात चढ-उतार झाले. सामान्यतः ऑक्टोबरमध्ये उन्हाची तीव्रता जास्त असते आणि महिना संपताना थंडीची चाहुल लागते, पण यंदा वातावरण बदलले आहे.
उत्तर: नोव्हेंबर महिन्यात किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे थंडी कमी जाणवेल. राज्यात फारशी थंडी पडणार नाही.