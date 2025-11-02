सलग सातव्या महिन्यातही पाऊसधाराच...; थंडी मात्र गायब! कधीही न पाहिल्यासारखा असेल यंदाचा नोव्हेंबर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
November Weather Update: निसर्गाचे चक्र फिरले असून ऑक्टोबर महिन्यात उष्णतेऐवजी पावसाने हजरी लावली. नोव्हेंबरमध्ये काय आहे पावसाचा अंदाज

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 2, 2025, 09:22 AM IST
November Weather Update: ऑक्टोबर महिना सरला तरीही अद्याप पावसाने माघार घेतली नाहीये. 5 नोव्हेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. साधारणतः ऑक्टोबरमध्ये उन्हाची तीव्रता जास्त असते आणि ऑक्टोबर सरताना थंडीची चाहुल लागते. मात्र यंदा वातावरणाचे वारे फिरले आहेत. ऑक्टोबर महिनाही पावसातच गेल्याने तापमानात सतत चढ-उतार होताना दिसत होते. नोव्हेंबरमध्येही थंडीची चाहुल लागण्याऐवजी पावसाच्या सरी बरसतायेत. त्यामुळं यंदा नोव्हेंबरमध्ये थंडी जाणवणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्यात थंडी कमी असेल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. याचबरोबर देशातील अनेक भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात राज्याबरोबरच संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे.

नोव्हेंबर महिन्यातील कमाल, किमान तापमान आणि पाऊस याचा अंदाज वर्तविण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी नोव्हेंबरचा अंदाज सादर केला. यावेळी नोव्हेंबर महिन्यात वायव्य भारताचा काही भाग वगळता देशाच्या अनेक भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

 राज्यात किमान तापमान अधिक राहणार असल्याने नोव्हेंबर महिन्यात फारशी थंडी पडणार नाही. याचबरोबर राज्यासह मध्य भारत, वायव्य भारतात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

ऑक्टोबरमध्ये किती पाऊस झाला?

ऑक्टोबरमध्ये 77.7 मिमी पावसाची नोंद ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात सर्वदूर पाऊस पडला. राज्यात 1 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत 77.7 मिमी म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत 5 टक्के अधिक पाऊस पडला. कोकणवगळता इतर भागांत सरासरी इतकी नोंद झाली. कोकणात मात्र सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली.

FAQ

प्रश्न १: ऑक्टोबर महिना संपला तरीही पावसाची शक्यता कधीपर्यंत आहे?

उत्तर: ५ नोव्हेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

प्रश्न २: यंदा ऑक्टोबर महिन्यातील हवामान कसे होते?

उत्तर: ऑक्टोबर महिन्यात सतत पाऊस पडल्याने तापमानात चढ-उतार झाले. सामान्यतः ऑक्टोबरमध्ये उन्हाची तीव्रता जास्त असते आणि महिना संपताना थंडीची चाहुल लागते, पण यंदा वातावरण बदलले आहे.

प्रश्न ३: नोव्हेंबर महिन्यात थंडी कशी असेल?

उत्तर: नोव्हेंबर महिन्यात किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे थंडी कमी जाणवेल. राज्यात फारशी थंडी पडणार नाही.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

