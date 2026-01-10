BMC Election: मुंबईकरांसमोर मोठी कसोटी; 'या' प्रभागांत उमेदवारांची संख्या विक्रमी

Election 2026: मुंबईतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रंगत आता शिगेला पोहोचली आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, यासाठी संपूर्ण शहरात जोरदार तयारी सुरू आहे. यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक प्रभागांमध्ये चुरशीची आणि लक्षवेधी लढत पाहायला मिळणार आहे. एकूण 227 जागांसाठी तब्बल 1700 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे यावेळी मतदारांसमोर निवडीचे अनेक पर्याय असणार आहेत.
या निवडणुकीत घाटकोपरमधील प्रभाग क्रमांक 125 विशेष चर्चेत आला आहे. कारण या एकाच प्रभागात तब्बल 21 उमेदवार एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येतील उमेदवारांमुळे या प्रभागातील मतदारांना मतदान करताना अधिक काळजीपूर्वक विचार करावा लागणार आहे. कोणाला मत द्यायचे, हे ठरवताना मतदारांसमोर अनेक चिन्हे आणि नावे असणार आहेत. मुंबईत असे किमान 17 प्रभाग आहेत, जिथे उमेदवारांची संख्या 16 ते 21 दरम्यान आहे.
दुसरीकडे, काही प्रभागांमध्ये मात्र थेट आणि सोपी लढत पाहायला मिळणार आहे. मुंबईतील सुमारे 11 प्रभागांमध्ये केवळ 2 उमेदवार रिंगणात असल्याने तेथे एकासएक सामना होणार आहे. या प्रभागांमध्ये निकाल लवकर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवारांची संख्या जास्त आहे, तेथे मतदान प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरणार आहे.
उमेदवारांची संख्या वाढल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेसमोरही काही अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. एका ईव्हीएम बॅलेट युनिटवर जास्तीत जास्त 15 उमेदवारांची नावे आणि चिन्हे दाखवता येतात, त्यासोबत नोटाचे मतासाठी एक बटन असते. त्यामुळे ज्या किमान 17 प्रभागांमध्ये 16 पेक्षा अधिक उमेदवार आहेत, तेथे मतदानासाठी दोन बॅलेट युनिट वापरावी लागणार आहेत. अशा ठिकाणी मतदारांना दोन मशीन पाहून आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडावा लागेल.
यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या राजकीय पक्षांसोबतच नव्याने स्थापन झालेले पक्ष आणि मोठ्या संख्येतील अपक्ष उमेदवारही मैदानात उतरले आहेत. विशेषतः घाटकोपरच्या प्रभाग 125 मध्ये अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे हा प्रभाग कोणाच्या पारड्यात जाणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, 15 जानेवारी रोजी होणारे मतदान मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. मोठ्या संख्येतील उमेदवार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लढती आणि मतदारांची वाढलेली भूमिका यामुळे यंदाची निवडणूक अधिक रंगतदार आणि उत्सुकतेची ठरणार आहे.