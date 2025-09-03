आरक्षणाचा जीआर ओबीसींचा एल्गार, राज्यभरात ओबीसींचं आंदोलन

मुंबई : मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरचा ओबीसी समाजाकडून निषेध करत जीआरची होळी करण्यात आली. सरकारने जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेते राज्यभर आक्रमक झालेत. जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारने काढलेल्या जीआर फाडत ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी आंदोलन केलं.
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी जातीचे दाखले देण्याच्या जीआरची ठिकठिकाणी ही अशी होळी करण्यात आली. मराठा समाजासाठी महायुती सरकारनं काढलेल्या जीआरचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले. ओबीसी समाजासाठी काम करणा-या वेगवेगळ्या जाती संघटना रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारने काढलेल्या जीआर फाडत पायदळी तुडवत ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी आंदोलन केलं. तसेच अंतरवाली सराटीमध्ये ओबीसी आंदोलकांनी आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला. तसेच पुण्यात लक्ष्मण हाके यांनी सरकारने काढलेल्या जीआरचा निषेध केला. त्याचबरोबर इंदापूर आणि नांदेडमध्ये देखील ओबीसी समाजाकडून आंदोलन करत सरकारने काढलेल्या जीआरचा निषेध केला.
सरकारनं काढलेला जीआर अन्यायकारक असल्याचा आरोप ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगेंनी केलाय. ओबीसी नेत्यांनी जीआरविरोधात सुरु झालेलं आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचा निर्धार प्रकाश शेंडगेंनी केलाय. मराठा आरक्षणाचा जीआर संविधानविरोधी व्हायरस असल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्तेंनी केलाय. हा जीआर सरकारनं मागं घ्यावा असं आवाहन सदावर्तेंनी केलंय. एवढंच नव्हे तर त्यांनी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांवरही टीका केलीय.
हेही वाचा : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे वेळापत्रक आणि नियम जाहीर; पहिल्या मानाच्या गणपतीचे...
सरकारनं मराठा समाज आणि जरांगेंना जीआर काढून शांत केलं. पण ओबीसी समाजात असंतोषाचा वणवा पेटलाय. हा वणवा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने कोणता जीआर काढला आहे?
राज्य सरकारने मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना ओबीसी जातीचे दाखले देण्याचा जीआर (शासकीय निर्णय) काढला आहे.
या जीआरचा ओबीसी समाजाकडून का विरोध होत आहे?
ओबीसी समाजाला हा जीआर अन्यायकारक वाटतो, कारण त्यांच्या मते यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ओबीसी नेते आणि संघटना या जीआरच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.
सरकारसाठी या आंदोलनाचे काय परिणाम होऊ शकतात?
ओबीसी समाजातील असंतोषाचा वणवा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. सरकारला हा तणाव कमी करण्यासाठी काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील.