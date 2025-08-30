नागपूरमध्ये ओबीसी समाज एकवटला, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला सुरुवात

नागपूर : मराठ्याचं भगवं वादळ मुंबईमध्ये धडकल्यानंतर तिकडे नागपूरमध्येही ओबीसी समाज एकवटल्याचं पाहायला मिळालं. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला आजपासून सुरुवात झालीय. नागपूरच्या संविधान चौकात हे साखळी उपोषण सुरु झालंय. ओबीसींच्या या आंदोलनालाही लोकप्रतिनिधींसह ओबीसी बांधवांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा वणवा पेटताच ओबीसींनीही आरक्षण बचावचा नारा दिलाय. राज्य़ात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळतंय. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतत्वात मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईमध्ये धडकलंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरूवात केलीय. मराठ्यांचं मुंबईत आंदोलन सुरु असताना ओबीसी समाजानंही नागपुरात साखळी उपोषणाला सुरूवात केलीय. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची जरांगे पाटलांच्या मागणी चुकीची असल्याचं म्हणत ओबीसी महासंघानं आंदोलन छेडलंय. मराठ्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकार कोणतातरी चुकीचा निर्णय घेईल अशी भीती ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केलीय.
ओबीसी महासंघाच्या आंदोलनाला नागपूरचे भाजप आमदार आशिष देशमुख यांनीही सक्रीय पाठिंबा दर्शवला आहे. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे हा जरांगे पाटील यांचा बालहट्ट असल्याची टीका यावेळी देशमुख यांनी केलीय. तर काँग्रेसचे गडचिरोलीचे खासदार नामदेव किरसान यांनीही ओबीसांच्या आंदोलनात सहभागी होत ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा दिलाय.
ओबीसी महासंघानं दिलेलं निवेदन परिणय फुकेंनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारलं. ओबीसींच्या मागण्या आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत पोहचवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नसल्याचं म्हणत परिणय फुके यांनी ओबीसी महासंघाच्या नेत्यांना आश्वस्त केलं आहे.
जरांगेंच्या आंदोलनाला ओबीसी नेते आंदोलनानं उत्तर देणार आहे. कारण लवकरच ओबीसी संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. पुण्यात ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली या बैठकीत आरक्षणासाठी संघर्ष यात्रा काढण्यावर एकमत झालंय. ओबीसींच्या बैठकीत 6 ठराव झाल्याचं बैठकीनंतर नेत्यांनी सांगितलंय. तर मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासंदर्भात मराठा आरक्षण उपसमीतीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारलं असला त्यांनी या प्रश्नाचं अधिकृत उत्तर न्यायमूर्ती शिंदे साहेब देतील असं म्हणत अधिक बोलणं टाळलंय.
दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहू नयेत हीच सरकारची भुमिका आहे. चर्चेतून मार्ग काढणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय. तर ओबीसींवर अन्याय करणार नसल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. मराठा आंदोलन राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये धडकलंय. तर ओबीसी समाजानंही नागपूरात साखळी उपोषण करत आंदोलनाचं हत्यार उपसल्याचं पाहायला मिळतंय. आता राज्य सरकार मराठा आंदोलनावर काय तोडगा काढतं तो मराठ्यांना आणि ओबीसींनाही मान्य होतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नागपूरमधील ओबीसी साखळी उपोषणाला कोणाचा पाठिंबा आहे?
नागपूरमधील ओबीसी साखळी उपोषणाला भाजप आमदार आशिष देशमुख आणि काँग्रेस खासदार नामदेव किरसान यांनी सक्रिय पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, भाजप आमदार परिणय फुके यांनी ओबीसी महासंघाचं निवेदन स्वीकारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत मागण्या पोहोचवण्याचं आश्वासन दिलं आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या आंदोलनांबाबत काय भूमिका आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांच्या हितांचं रक्षण करण्याची हमी दिली आहे. त्यांनी दोन्ही समाजांना एकमेकांविरुद्ध उभं न करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचं सांगितलं आहे आणि चर्चेतून मार्ग काढण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच, मराठ्यांना दिलेलं 10% स्वतंत्र आरक्षण कोर्टात टिकल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
मराठा आरक्षण उपसमितीचं या प्रकरणात काय म्हणणं आहे?
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर अधिकृत उत्तर देण्याचं टाळलं आहे. त्यांनी याबाबतचा निर्णय न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीकडून दिला जाईल असं सांगितलं.