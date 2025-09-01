OBC मध्ये तब्बल 346 पेक्षा जास्त जातींचा समावेश; महाराष्ट्रातील प्रमुख जाती आणि त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाची टक्केवारी

Maharashtra Reservation Quota : सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलेलं दिसतंय. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक झालेत. हजारो मराठा बांधवांसह जरांगेंनी मुंबईमध्ये ठाण मांडलंय. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं ही मराठा समाजाची प्रमुख मागणी, या मागणीला ओबीसी समाजानं कडाडून विरोध केला आहे. OBC मध्ये तब्बल 346 पेक्षा जातींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख जाती आणि त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाची टक्केवारी जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रामध्ये मराठा, ब्राह्मण, माळी, धनगर, महार, मांग, चांभार यांसारख्या अनेक प्रमुख जाती आहेत, तसेच भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती आणि विमुक्त भटक्या जमाती असे विविध सामाजिक गट आहेत. मराठा हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख आणि प्रभावशाली जात समुदाय आहे. ब्राह्मण हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख जात आहे. माळी हा एक व्यवसाय-आधारित समाज आहे. :धनगर हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख समाज आहे. महार, मांग, चांभार या अनुसूचित जातींच्या प्रमुख जमाती आहेत. आदिवासी जमातीमध्ये भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, ढोर कोळी, ठाकूर, वारली, अंध आणि कोकणा यांचा समावेश होतो. नंदुरबार जिल्हा हा महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.
मागासवर्गीय जातींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामधील मागासवर्गीय जातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग (OBC), विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (ब, क, ड) यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात 59 अनुसूचित जाती आहेत, त्यांत महार, मांग, चांभार या प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रात 77 अनुसूचित जमाती आहेत. इतर मागास वर्ग अर्थात OBC समाजात महाराष्ट्रातील 346 पेक्षा जातींची नोंद आहे. बेरड, भामटा, कैकाडी या काही विमुक्त जाती व भटक्या जमाती जाती आहेत.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना (SC) 13 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जमातींना (ST) 7 टक्के आरक्षण दिले जाते. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJ\NT) यांना 11 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तर, इतर मागासवर्ग अर्थात OBC समाजाला 19 टक्के आरक्षण दिले जाते. OBC समाजात 346 जास्त जाती आहेत. विशेष मागासवर्ग समाजासाठी 2 टक्के आरक्षाची तरतूद आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या EWS कोट्यातून मराठ्यांना हे 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.