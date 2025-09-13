English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपाच्या 'या' नेत्याला मुख्यमंत्री व्हायचंय; लक्ष्मण हाकेंचा सर्वात मोठा दावा, 'मराठ्यांच्या नावाखाली...'

Laxman Hake To The Point: मुंबईत आलेल्या मराठा झुंडीपुढे सरकार अगतिक होतं. अशामध्ये आपण मराठा समाजाचा आवाज होण्याचा प्रयत्न राधाकृष्ण विखे पाटील करत होते असा आरोप, लक्ष्मण हाकेंनी केला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 13, 2025, 06:54 PM IST
Laxman Hake To The Point Interview: राधाकृष्ण विखे पाटलांना मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा असल्याचा दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी झी २४ तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष कार्यक्रमात केला आहे.  मुंबईत आलेल्या मराठा झुंडीपुढे सरकार अगतिक होतं. अशामध्ये आपण मराठा समाजाचा आवाज होण्याचा प्रयत्न राधाकृष्ण विखे पाटील करत होते असाही दावा लक्ष्मण हाकेंनी केला आहे. मात्र गेल्या काही पिढ्या कारखानदारी केलेल्या विखेंना सामाजिक न्याय काय कळतो? असा सवाल हाकेंनी केला आहे. 

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आधी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जाऊन भेटणं आणि नंतर वेगळं जाऊन भेटणं यावर काहींनी आक्षेप घेतल्यासंदर्भात विचारलं असता लक्ष्मण हाकेंनी उत्तर दिलं की, "झुंडीपुढे सरकार आगतिक होतं. आणि विखे पाटलांना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटत आहे. मग मराठा इतका त्वेषाने इथे आला असताना मी मराठा समाजासाठी काहीतरी करतोय, मला मसिहा होता येतंय का? किंवा यांचा आवाज होता येतंय का? हे लटके प्रयत्न आहेत".

विखे पाटलांना मुख्यमंत्री होण्याच्या दाव्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, "मी सामान्य माणसाची भाषा बोलत आहे. मला कोणाची भीती ठेवण्याचं कारण नाही. तुमची पाचवी पिढी राजकारणात आहे, तुम्ही कारखानदारीशिवाय दुसरं काही केलं नाही. त्यांना सामाजिक न्याय काय कळतो? मी फार जबाबदारीने बोलत आहे. कोण हाके, त्याचा काय संबंध? अशी विचारणा त्यांनी केली होती".

'जीआरनंतर उपसमिती म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण'

मराठा आरक्षण जीआर नंतर ओबीसी उपसमिती नेमणं चुकीचं असल्याची भूमिका लक्ष्मण हाके यांनी मांडली आहे. जीआर काढण्याची प्रक्रिया सुरु असताना उपसमिती नेमायला हवी होती. मात्र जीआरनंतर उपसमिती म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची टीका, हाकेंनी केली आहे. आधी जीआर रद्द करा, मग ठोस चर्चा करा असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे 

'जीआर हा सरकारने दबावाला बळी पडून घेतलेला निर्णय'

मराठा आरक्षणाचा जीआर हा सरकारने दबावाला बळी पडून घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गावप्रमुख ते राज्य चालवणारे आमदार, खासदार मराठा आहेत. मात्र मराठ्यांना ओबीसीत घेणं संविधान आणि कोर्टाला मान्य नाही.  त्यामुळे पुढच्या दारानं आत येणं शक्य नाही म्हणून कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे, मागच्या दारानं भगदाड पाडून आत येण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप हाकेंनी केला आहे. 

'शिवरायांच्या प्रतिमेसमोर बसायचं आणि आईबहिणीचा उद्धार...'

मनोज जरांगेंचं आंदोलन महाराष्ट्राला काय देतं असा थेट सवालही त्यांनी विचारला आहे. शिवरायांच्या प्रतिमेसमोर बसायचं आणि आईबहिणीचा उद्धार करायचा हे त्यांचं आंदोलन, अशा शब्दांत हाकेंनी जरांगेंवर तोफ डागली. जरांगेंच्या बॅनरवर कधी शाहू, आंबेडकर दिसले का? असा सवालही त्यांनी केला. जरांगेंना न्यायालयाचा निर्णय मान्य नाही. मराठा आरक्षण घेणं म्हणजे OBC आरक्षण उद्ध्वस्त करणं हे जरांगेंचं धोरण असल्याची टीका हाकेंनी केली आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
Laxman Hakesharad pawaruddhav thackerayलक्ष्मण हाकेउद्धव ठाकरे

