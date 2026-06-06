'कोणत्या निकषांच्या आधारे देताय...भीक घालता,' मराठा समाजाला OBC प्रमाणे सवलती दिल्याने लक्ष्मण हाके संतापले, 'आधीची BJP....'

Laxman Hake on Maratha: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक व योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला असून, तो जारी करण्यात आला आहे. यामुळे आता मराठी समाजातील विद्यार्थीही शैक्षणिक सवलती आणि सोयीसुविधांसाठी पात्र ठरणार आहेत. मनोज जरांगे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मात्र विरोध करत संताप व्यक्त केला आहे. कोणत्या निकषांच्या आधारे ही सवलत दिली जात आहे अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. तसंच भाजपावरही टीका केली असून, आधीचा पक्ष राहिला नसल्याचं म्हटलं आहे.
"काल राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यावरच बरीच चर्चा सुरू आहे. ज्या योजना ओबीसीसाठी त्याच योजना मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आल्या आहेत. ज्या योजना ओबीसी समाजाला दिल्या आहेत त्या अभ्यासपूर्ण आहेत. याच योजना मराठा समाजासाठी जाहीर करत आहे त्याच लॉजिक आम्हाला कळलं नाही. मराठा समाज त्या नियमांत बसतो का?," अशी विचारणा लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.
ही तर शासनाची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. निकष बाजूला ठेवले आहेत का? अनेक महामंडळाचा अपुरा निधी आणि मराठा समाजाला एवढा निधी का? ओबीसी लोकांना काय दिलं आहे त्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. अनेक प्रश्न सरकारवर उपस्थित होत आहेत. मागासवर्गीय लोकांना माणुसकी म्हणून पुढे येण्यासाठी काही योजना देणार आहेत का? असे प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
पुढे ते म्हणाले, "सरकार मूलभूत तत्वांना हरताळ फासत आहे. कालचा निर्णय असंविधानिक आहे . मराठा समाजाला ओबीसींच्या योजना दिल्या मग राज्यात आता कोण राहिलं आहे? मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना काही वेगळं मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही मात्र हे देताना काय निकष लावला आहे? कुठल्या तत्वावर तुम्ही हे दिलं, कुठल्या समितीची शिफारस होती?".
हे सरकार झुंडशाहीला बळी पडलं आहे. हे सरकार जरांगेंसमोर लाचार झालं आहे. ओबीसी संदर्भात सरकारने दुजाभाव केला. कुणीतरी आंदोलनाला बसलं म्हणून भीक घालता.
ओबीसी समाज आता प्रचंड नाराज आहे. ओबीसींच्या मनात प्रचंड चीड आहे. आम्ही कशाप्रकारे रोष दाखवून देऊ हे येणाऱ्या काळात कळेल. शासन आम्हाला बेदखल करत आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मराठा समाजाची देखील फसवणूक केली आहे. मराठा समाजाला काय दिलं? काय नाही हे सोडा, पण ओबीसी समाजाला तुम्ही आतापर्यंत काय दिलं हे सांगा. नेतेमंडळींना त्यांच्या त्यांच्या भूमिका विचारा. आम्हीदेखील अनेकदा विचारतो की तुम्ही ओबीसी नेते असून का बोलत नाही. ओबीसी संदर्भात प्रश्न विचारायला महाराष्ट्राचा एक नेता समोर येत नाही हे दुर्दैव आहे. मराठा समाज कोणते निकष पूर्ण करत आहे. यात लॉजिक नेमकं काय आहे? ज्यांनी काल निर्णय घेतला त्यांनी उत्तर द्यावं. जो निर्णय काल शासनाने घेतला आहे त्याच्या विरोधात न्यायालयात आम्ही जाऊ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवून सरकारला सळो की पळो करायला हवं. ओबीसीचे आरक्षण संपत असताना कुणीही बोलायला तयार नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे,भुजबळ साहेब, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, संजय राठोड , गुलाबराव पाटील ओबीसी बद्दल तुम्ही बोलणार आहात का नाही हे तुम्ही सांगा. तुम्ही बोलणार नसेल तर तुम्ही ओबीसी म्हणवून घ्यायचं बंद करा. आधीची भाजप राहिली नाही. भाजप आता काँग्रेसयुक्त बनली आहे
"सरकारमधल्या मंत्र्यांना अक्कल नाही. सरकारमध्ये काय सुरू आहे. हे निवडणुकीला, मताला आणि झुंडशाहीला घाबरले आहेत. सरकार असे निर्णय घेऊन कुणाला घाबरवत आहे. जरांगेंनी महिन्याला आंदोलन करावं आणि आरक्षण सगळं संपवून टाकावं. सरकारकडे कुठे नोकऱ्या आहेत. कशासाठी आरक्षण मागत आहात? आम्ही देखील आंदोलन करणार. मागण्या मान्य करत असताना परिणाम कुणावर आणि कसा होईल याचा विचार सरकारने तरी करायला हवा होता," अशी टीका त्यांनी केली आहे.