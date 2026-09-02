Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातून मुंबईच्या दिशेला निघाले पण वाटेतचं OBC नेते लक्ष्मण हाके यांनी घेतला मोठा निर्णय

पुण्यातून मुंबईच्या दिशेला निघाले पण वाटेतचं OBC नेते लक्ष्मण हाके यांनी घेतला मोठा निर्णय

 लक्ष्मण हाके यांचा मुंबईकडे निघालेला मोर्चा स्थगित झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह  बैठकीचं आश्वासन मिळाल्यानंतर मोर्चा स्थगित केल्याचा निर्णय जाहीर केला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:00 PM IST
पुण्यातून मुंबईच्या दिशेला निघाले पण वाटेतचं OBC नेते लक्ष्मण हाके यांनी घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: बाळासाहेबांचं पद ते उद्धव ठाकरेंचा मनमानी कारभार! सुप्रीम कोर्टात शिंदेच्या वतीने जबरदस्त युक्तिवाद, 12 मुद्द्यात समजून घ्या
2
3
4
5