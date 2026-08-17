'OBC समाजातील गोंडस मुलं आणि पैसा दिसला की मराठा मुली...'; ओबीसी नेत्याचं वादग्रस्त विधान

ओबीसी नेते आणि आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांनी मराठा समाजाबद्दल वादग्रस्त विधान केलं आहे. नवनाथ वाघमारेंनी मराठा मुलींसंदर्भात बोलताना केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे नवीन वादाला तोंड फुटलं असून सर्वच स्तरामधून नवनाथ वाघमारे यांच्या विधानाचा समाचार घेतला जात असल्याचं दिसत आहे. नवनाथ वाघमारे यांच्या वादग्रस्त विधानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून त्यांचं विधान ऐकून अनेकांनी संताप व्यक्त केलं आहे.
ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारेंचा वादग्रस्त वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून या व्हिडीओमध्ये त्यांनी समाजाच्या मुली ओबीसींच्या घरात घुसतात असं म्हटलं आहे. मात्र या मुलींबद्दल बोलताना मराठा मुली पैसा आणि ओबीसी समाजातील गोंडस मुलं पाहून ओबीसींच्या घरात घुसतात असं विधान केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. वाघमारे यांच्या संतापजनक वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानं नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
"काल स्वत: बावनकुळे साहेबांनी सांगितलं आहे, माझी सून मराठा आहे. बायको कुणबी आहे. त्यांच्यात घरात सगेसोयरे घुसले असतील. बावनकुळे साहेबांच्या एकट्याच्या नाही. अनेक मंत्र्यांच्या घरात मराठ्यांच्या मुली घुसलेल्या आहेत. ओबीसींच्या मंत्र्यांची गोंडस मुलं दिसली, ओबीसीच्या मंत्र्यांची सुंदर मुलं आणि पैसा दिसला की मराठ्यांच्या मुली ओबीसींच्या घरात घुसल्यात," असं विधान नवनाथ वाघमारेंनी केलं.
"मराठ्यांच्या मुलींचं ऐकून हे ओबीसींचं वाटोळं करत असतील तर त्यांनी समोर येऊन सांगावं आम्हाला ओबीसींची घेणेदेणं नाही. आम्हाला गरीब घरातील ओबीसींशी काही घेणेदेणं नाही. तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आम्ही आता मराठा झालो आहोत. आमचे सगेसोयरे मराठा झालेत. आमच्या सुना मराठा झाल्यात. आमच्या बायका मराठा झाल्या आहेत. आमच्याने हे होणार नाही. तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आम्ही त्यासंदर्भात मंत्र्यांना जाब विचारणार आहोत. आम्ही ओबीसींसाठी लढणार आहोत. आम्हाला ओबीसींसाठी लढावं लागणार आहे," असं नवनाथ वाघमारेंनी आपल्या समाज बांधवांसमोरील जाहीर भाषणात म्हटलं.
'OBC समाजातील गोंडस मुलं आणि पैसा दिसला की मराठा मुली ओबीसींच्या घरात घुसतात'; ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारेंचं वादग्रस्त विधान pic.twitter.com/y2uoZtKErt— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 17, 2026
नवनाथ वाघमारे हे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे सक्रिय आंदोलक आणि नेते आहेत. ते मुख्यतः जालना जिल्ह्यातील आहेत आणि ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी काम करतात. ते मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ओबीसी कोट्याला धक्का बसणार नाही, यासाठी सक्रिय आहेत. 2024 मध्ये जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासोबत उपोषण केले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला बाधा येऊ नये, ही त्यांची मुख्य मागणी होती. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या विरोधात ते वारंवार बोलत असतात. जरांगे यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यावर हल्ले केल्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत.