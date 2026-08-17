Add Zee Business As A Preferred Source
App

'OBC समाजातील गोंडस मुलं आणि पैसा दिसला की मराठा मुली...'; ओबीसी नेत्याचं वादग्रस्त विधान

यापर्वीही अनेकदा मनोज जरांगेंविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेणाऱ्या या नेत्याने आता मराठा समाजाबद्दल वादग्रस्त विधान केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:38 AM IST
'OBC समाजातील गोंडस मुलं आणि पैसा दिसला की मराठा मुली...'; ओबीसी नेत्याचं वादग्रस्त विधान
Image Credit: समाज बांधवांसमोर बोलताना ओबीसी नेत्याचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आपण NDA सोबत जाणार आहोत का? NCP च्या बैठकीत जिल्हाध्यक्षांकडून सुप्रिया सुळेंना विचारणा, उत्तर देत म्हणाल्या 'यापुढे सभागृहात....'
2
3
4
5