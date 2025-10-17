OBC Reservation: आंदोलन उभं राहण्याआधीच ओबीसी नेत्यांमध्ये रुसवे फुगवे?

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आंदोलन उभं करण्याची भाषा करणा-या ओबीसी नेत्यांमध्ये रुसवेफुगवे पाहायला मिळू लागलेत. बीडमध्ये आयोजित केलेल्या ओबीसी एल्गार मेळाव्याला आमंत्रण नसल्यानं विजय वडेट्टीवारांनी दांडी मारली. तर बबनराव तायवाडे हे हैदराबाद गॅझेटमुळं ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसल्याचं सांगतायेत. दुसरीकडं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही भुजबळांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचा दावा करतायत.
मराठा समाजाला कुणबी जात दाखला मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगेंच्या पाठिशी मराठा समाज एकवटला होता. एक नेता एक समाज एक आवाज अशी स्थिती मराठा आंदोलनात पाहायला मिळाली. दुसरीकडं आरक्षण बचावची हाक देणा-या ओबीसी नेत्यांमध्ये मात्र एकवाक्यता दिसत नाही.. बीडच्या मेळाव्याला आमंत्रण नसल्यानं काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मेळाव्याकडं पाठ फिरवलीये. त्यांना ओबीसी आरक्षणापेक्षा मेळाव्याच्या निमंत्रण पत्रिका आली नाही याचंच जास्त दुखः झाल्याचं पाहायला मिळालं.
विदर्भातील ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनीही वेगळाच सूर आळवलाय. त्यांच्या मते हैदराबाद गॅजेटमुळं ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नाहीये. बीडच्या मेळाव्यातून ओबीसींची दिशाभूल होऊ नये असा टोला त्यांनी लगावलाय.
सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी निर्माण झाल्याचा आरोप छगन भुजबळांनी केलाय. ज्या बीडमध्ये जरांगेंच्या कार्यकर्त्यांनी धुमाकूळ घातला त्याच बीडमधून ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाची हाक दिलीय.
महसूलमंत्री आणि ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंना भुजबळांचा दावा मान्य नाही. भुजबळांचा काहीतरी संभ्रम झाल्याचा दावा चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलाय.
ओबीसी नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही, ओबीसी नेत्यांमध्ये एकजूटही नाही. त्यामुळं ओबीसी समाज त्यांचा आरक्षणाचा हक्क कसा मिळवणार असा प्रश्न सामान्य ओबीसी कार्यकर्त्यांमधून विचारला जातोय.
