English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1779 फोटो, 252 व्हिडीओ, लैंगिक छळ; खेवलकरला मुली पुरवण्यासाठी..., रुपाली चाकणकरांचे खळबळजनक आरोप, 'रेव्ह पार्टीत...'

Pranjal Khewalkar : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रांजल खेवलकरबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 7, 2025, 06:07 PM IST
1779 फोटो, 252 व्हिडीओ, लैंगिक छळ; खेवलकरला मुली पुरवण्यासाठी..., रुपाली चाकणकरांचे खळबळजनक आरोप, 'रेव्ह पार्टीत...'

Pranjal Khewalkar :  राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रांजल खेवलकरबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला. पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरणातील आरोपी प्रांजल खेवलकर यांच्या मोबाईलमध्ये अनेक आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडीओ सापडल्याचा आरोप, रुपाली चाकणकर यांनी केला. खेवलकरांच्या मोबाईलमध्ये 252 व्हिडीओ, तर 1487 आक्षेपार्ह फोटो आढळल्याचं चाकणकरांनी सांगितलं. तर 19 व्हिडीओ लैंगिक अत्याचाराचे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुलींना ब्लँकमेलिंग करण्यासाठी या व्हिडिओ आणि फोटोंचा वापर झालाय. तर सिनेमात कामं देतो असं प्रलोभनं दाखवून लैंगिक शोषण केलं गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खेवलकरसह यातील आरोपींची कसून चौकशी व्हावी, असे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिल्याचं चाकणकरांनी सांगितलं. खेवलकरच्या मोबाईलमधील महिलांच्या फोटोंपैकी काही फोटो त्याच्या मोलकरणीचे असल्याचाही आरोप चाकणकरांनी केलाय. खेवलकरनं शोषण केलेल्या महिलांचा शोध घेतला जात असून हा मानवी तस्करीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

काही गोष्टी सांगता येणार नाही, खूप संकोच होतोय. हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. बऱ्याचशा व्हिडीओमध्ये खेवलकर स्वत: दिसून येत आहे.  खेवलकरच्या मोबाईलमध्ये मोलकरणीचेही अश्लिल आणि आक्षेपार्ह फोटो आहेत. पीडित मुलींनी समोर येऊन तक्रार करावी आम्ही त्यांना संरक्षण देऊत, असं आवाहन चाकणकर यांनी केलं. मुलींच्या आर्थिक स्थितीचा फायदा घेण्यात येतो. चित्रपटात काम देतो म्हणून मुलींना आमिष दाखवलं जातं. मानवी तस्करी, महिलांचा लैंगिक छळाचे धक्कादायक पुरावे मिळाले आहेत. खेवलकर मुलींशी फोनवर आपत्तीजनक बोलण्याचे व्हिडीओही मिळाले आहेत. रोहिणी खडसेबद्दल मला सहानुभूती वाटते. 

Tags:
Maharashtra PoliticsNCPRohini KhadseRupali Chakankar

इतर बातम्या

'महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मोठा घोटाळा...

भारत