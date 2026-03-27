'केबीनमधील महिलांसोबतची अश्लील कृती हा विधीचाच एक भाग'; अशोक खरात संतापजनक दावा, 'माझ्या अंतर्मनाने मला...'

Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरमधील ऑफिसमधील केबिनमध्ये महिलांसोबत केलं कृत्य हे विधीचाच एक भाग असल्याचा संतापजनक जबाब अशोक खरातने पोलिसांना दिला आहे.
अशोक खरात पोलीस कोठडीत असून या प्रकरणात SIT चौकशी सुरु आहे. अशोक खरातने पोलिसांना दिलेल्या जबाबमध्ये अतिशय संतापजनक आणि धक्कादायक दावा केला आहे. अशोक खरातचे महिलांसोबत केबिनमध्ये अश्लील कृत्य करतानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अशोक खरातने त्या कृत्याबद्दल पोलिसांना सांगितलं आहे. त्याने केलेल्या किळसवाण आणि अश्लील कृत्याचं समर्थन केलंय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरातने पोलिसांना सांगितलं की, माझ्या अंतर्मनाने मला धोका दिला आहे. मी यांचे भले केले तेच माझ्यावर उलटले आहे, असं त्याने सांगितलं आहे. धक्कादायक म्हणजे केबिनमधील महिलांसोबत केलेल्या अश्लील कृत्याबद्दल अशोक खरात म्हणाला की, महिलांसोबत केलेले कृती हा विधीचाच एक भाग आहे. मी कुणावरही जबरदस्ती केलेली नाही. आता यापुढे मी फक्त माझ्या मेंदूचेच ऐकणार, असं पोलिसांना सांगितलं आहे. दरम्यान भोंदूबाबा अशोक खरात याच कोठडीत देखील मंत्रजप सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती दिली आहे.