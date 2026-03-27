Ashok Kharat Case Nashik Crime News : भोंदूबाबा अशोक खरातने महिलांसोबत केलेल्या लैंगिक कृत्याचे समर्थन करत तो एक विधीचाच भाग होता, असा संतापजनक दावा केलाय. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 27, 2026, 08:09 AM IST
'केबीनमधील महिलांसोबतची अश्लील कृती हा विधीचाच एक भाग'; अशोक खरात संतापजनक दावा, 'माझ्या अंतर्मनाने मला...'

Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरमधील ऑफिसमधील केबिनमध्ये महिलांसोबत केलं कृत्य हे विधीचाच एक भाग असल्याचा संतापजनक जबाब अशोक खरातने पोलिसांना दिला आहे. 

अशोक खरातने जबाब काय दावा केला?

अशोक खरात पोलीस कोठडीत असून या प्रकरणात SIT चौकशी सुरु आहे. अशोक खरातने पोलिसांना दिलेल्या जबाबमध्ये अतिशय संतापजनक आणि धक्कादायक दावा केला आहे. अशोक खरातचे महिलांसोबत केबिनमध्ये अश्लील कृत्य करतानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अशोक खरातने त्या कृत्याबद्दल पोलिसांना सांगितलं आहे. त्याने केलेल्या किळसवाण आणि अश्लील कृत्याचं समर्थन केलंय. 

 

हेसुद्धा वाचा - वायग्रा, ओश्नो वॉटर अन् खरातचं केबिन...; फॉरेन्सिक टीम 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमध्ये दाखल; शटर उघडताच..

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरातने पोलिसांना सांगितलं की, माझ्या अंतर्मनाने मला धोका दिला आहे. मी यांचे भले केले तेच माझ्यावर उलटले आहे, असं त्याने सांगितलं आहे. धक्कादायक म्हणजे केबिनमधील महिलांसोबत केलेल्या अश्लील कृत्याबद्दल अशोक खरात म्हणाला की, महिलांसोबत केलेले कृती हा विधीचाच एक भाग आहे. मी कुणावरही जबरदस्ती केलेली नाही. आता यापुढे मी फक्त माझ्या मेंदूचेच ऐकणार, असं पोलिसांना सांगितलं आहे. दरम्यान भोंदूबाबा अशोक खरात याच कोठडीत देखील मंत्रजप सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती दिली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

