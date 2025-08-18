English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कुठे चाललाय महाराष्ट्र? प्रसिद्ध रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात थिल्लर डान्स, VIDEO पाहून येईल संताप!

Baramati Dance: मे 2025 मध्ये भैरवनाथ यात्रेनिमित्त ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 18, 2025, 04:21 PM IST
रयत शिक्षण संस्था

Baramati Dance: बारामती तालुक्यातील मोरगाव येथील रयत शिक्षण संस्थेला मोठा इतिहास आहे. या संस्थेकडे आदराने पाहिले जाते. पण या आदराला गालबोट लागेल असा एक प्रकार समोर आलाय.  रयत शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत येणाऱ्या मयुरेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या आवारात आयोजित एका मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामुळे लोकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. 

मे 2025 मध्ये भैरवनाथ यात्रेनिमित्त ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी नृत्यांगनेचे अश्लील हावभाव असलेले नृत्य या व्हिडिओत दिसत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या घटनेचा निषेध करत रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा व्हिडिओ शैक्षणिक संस्थेच्या पवित्रतेला धक्का लावणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

रयत शिक्षण संस्थेची पार्श्वभूमी काय?

रयत शिक्षण संस्था ही महाराष्ट्रातील एक नावाजलेली शैक्षणिक संस्था आहे, जी राज्यभरात अनेक शाळा आणि महाविद्यालये चालवते. मोरगाव येथील मयुरेश्वर विद्यालयही याच संस्थेच्या अंतर्गत आहे. या शाळेच्या प्रांगणात दरवर्षी भैरवनाथ यात्रेनिमित्त मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, कारण गावात स्वतंत्र मैदान उपलब्ध नाही. स्थानिकांच्या मते, ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा आहे. मात्र, यंदाच्या कार्यक्रमातील नृत्याच्या अश्लील स्वरूपामुळे ही परंपरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

राजकीय वादाला तोंड

रयत शिक्षण संस्थेचा कारभार सध्या माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देखरेखीखाली चालतो. त्यामुळे या घटनेला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. विरोधकांनी या व्हिडिओचा आधार घेत पवार कुटुंबावर टीका सुरू केली आहे. शैक्षणिक संस्थेत अशा प्रकारचा कार्यक्रम होणे अयोग्य असल्याचा आरोप त्यांच्याकडून होत आहे. यामुळे बारामतीच्या राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला आहे.

मोरगावचे सांस्कृतिक महत्त्व काय?

मोरगाव हे अष्टविनायकांपैकी मयुरेश्वर गणपती मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. या मंदिराला भेट देण्यासाठी राज्यभरातून भाविक येतात, त्यामुळे हा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो. ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र मैदान नसल्याने शाळेच्या प्रांगणातच असे कार्यक्रम होतात. मात्र, यंदाच्या वादग्रस्त नृत्यामुळे या परंपरेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

FAQ

१. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणी आणि केव्हा केली?

रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी सातारा जिल्ह्यातील काले गावात केली. त्यांचा उद्देश बहुजन समाजातील, विशेषतः मागासवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. “कमवा आणि शिका” या मंत्राद्वारे त्यांनी स्वावलंबी शिक्षणावर भर दिला आणि ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार केला.

२. रयत शिक्षण संस्थेचे प्रमुख योगदान कोणते आहेत?

रयत शिक्षण संस्थेने शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच सामाजिक समता, बंधुता आणि श्रमप्रतिष्ठा यांसारख्या मूल्यांचा प्रचार केला. संस्थेने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संस्था आणि वसतिगृहे स्थापन केली. दलित आणि उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उघडून अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता आणि जातीभेदाविरुद्ध लढा दिला. आज संस्था महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ६७९ शाखांद्वारे ४.५ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देते. 

३. रयत शिक्षण संस्थेचा आजचा प्रभाव काय आहे?

सध्या रयत शिक्षण संस्था महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील १६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे, ज्यात ४३ महाविद्यालये, ४३९ शाळा, १७ कृषी महाविद्यालये आणि अनेक वसतिगृहे समाविष्ट आहेत. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या कार्यामुळे त्यांना १९५९ मध्ये पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला. संस्था आजही शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवत आहे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
obscene danceRayat Educational Instituterayat shikshan santhabaramatimarathi news

