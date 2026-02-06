English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांमुळेच Rapido, Ola आणि Uber चे ड्रायव्हर संपावर; कारण...

Ola Uber Rapido Strike : महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि रॅपिडो चालक 7 फेब्रुवारी रोजी संपावर जात आहेत. चालकांच्या मागण्या या संपामागील कारण आहेत. त्यांनी या मागण्यांवर सरकारशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे, परंतु त्यावर तोडगा निघाला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 6, 2026, 07:03 PM IST
मुंबईकरांमुळेच Rapido, Ola आणि Uber चे ड्रायव्हर संपावर; कारण...

महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि रॅपिडोशी संबंधित कॅब आणि ऑटो-रिक्षा चालक ७ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. राज्यात चालणाऱ्या कथित बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा आणि अ‍ॅप-आधारित कंपन्यांनी लागू केलेल्या मनमानी भाडे वसूलीच्या धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध माध्यमातून सरकारपर्यंत त्यांच्या मागण्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चालक संघटनांचे म्हणणे आहे, परंतु त्यावर कोणताही ठोस उपाय सापडलेला नाही.

संपाचं कारण काय?

संघटनांच्या मते, राज्य परिवहन विभागाने वेळोवेळी ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना सरकारी नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु उल्लंघन करूनही कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जात नाही. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा देखील या संपामागील एक प्रमुख समस्या आहे. चालक संघटनांचा दावा आहे की अशा सेवांमुळे मुंबईत असंख्य अपघात झाले आहेत, ज्यामुळे मृत्यू आणि जखमी झाल्या आहेत. या सेवांना अधिकृत मान्यता नसल्याने, अपघात झाल्यास पीडितांना विमा लाभ मिळू शकत नाहीत, ही एक गंभीर चिंता मानली जाते.

ड्रायव्हर्स 'या' गोष्टीसाठी नाराज

शिवाय, ड्रायव्हर्स देखील पॅनिक बटण उपकरणाबद्दल नाराज आहेत. त्यांचा आरोप आहे की पॅनिक बटणासाठी त्यांच्याकडून जास्त पैसे आकारले जात आहेत. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या सुमारे 140 कंपन्यांपैकी, राज्य सरकारने अंदाजे ७० टक्के उपकरणे अवैध घोषित केली आहेत, ज्यामुळे अनेक ड्रायव्हर्सना त्यांचे जुने उपकरण नवीन उपकरणांनी बदलावे लागत आहे. यामुळे 12000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ola drivers strikeUber drivers strikeRapido drivers strikeFebruary 7 strikegig workers strike India

इतर बातम्या

Public Holiday: 7 फेब्रुवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, जिल्...

महाराष्ट्र बातम्या