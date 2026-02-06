मुंबईकरांमुळेच Rapido, Ola आणि Uber चे ड्रायव्हर संपावर; कारण...

महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि रॅपिडोशी संबंधित कॅब आणि ऑटो-रिक्षा चालक ७ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. राज्यात चालणाऱ्या कथित बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा आणि अॅप-आधारित कंपन्यांनी लागू केलेल्या मनमानी भाडे वसूलीच्या धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध माध्यमातून सरकारपर्यंत त्यांच्या मागण्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चालक संघटनांचे म्हणणे आहे, परंतु त्यावर कोणताही ठोस उपाय सापडलेला नाही.
संघटनांच्या मते, राज्य परिवहन विभागाने वेळोवेळी ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना सरकारी नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु उल्लंघन करूनही कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जात नाही. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा देखील या संपामागील एक प्रमुख समस्या आहे. चालक संघटनांचा दावा आहे की अशा सेवांमुळे मुंबईत असंख्य अपघात झाले आहेत, ज्यामुळे मृत्यू आणि जखमी झाल्या आहेत. या सेवांना अधिकृत मान्यता नसल्याने, अपघात झाल्यास पीडितांना विमा लाभ मिळू शकत नाहीत, ही एक गंभीर चिंता मानली जाते.
शिवाय, ड्रायव्हर्स देखील पॅनिक बटण उपकरणाबद्दल नाराज आहेत. त्यांचा आरोप आहे की पॅनिक बटणासाठी त्यांच्याकडून जास्त पैसे आकारले जात आहेत. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या सुमारे 140 कंपन्यांपैकी, राज्य सरकारने अंदाजे ७० टक्के उपकरणे अवैध घोषित केली आहेत, ज्यामुळे अनेक ड्रायव्हर्सना त्यांचे जुने उपकरण नवीन उपकरणांनी बदलावे लागत आहे. यामुळे 12000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत आहे.