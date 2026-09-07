कोर्टानं महाराष्ट्रात Old Monk विक्रीवर बंदी का घातलीये? जाणून घ्या कोर्टात काय घडलं; FSSAI म्हणालं, 'ओल्ड माँक रम नाही कारण...'

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'ओल्ड माँक'ला मोठा धक्का दिला आहे. 'ओल्ड माँक'ची निर्मित करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिलाय. 'ओल्ड माँक'च्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) आदेशाला कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिलेलं. सुनावणीमध्ये कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या नवरोजी सीरवाईंनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबल्स सादर केले. कोणत्याही हक्काचा त्याग न करता कंपनीने लेबल्स तयार केल्याचा दावा न्यायालयासमोर करण्यात आला. दोन्ही पक्षांनी हे बदल स्वीकारले तरच कंपनी हे बदल अंमलात आणले. मात्र कोणताही विरोध झाला तर ते बदल मागे घेऊ असं एफएसएसएआयच्या बंदीवर रिप्लाय देताना 'ओल्ड माँक'च्या मालक कंपनीने सांगितले.
एफएसएसएआय आणि केंद्र सराकरकडून 'ओल्ड माँक'विरुद्धच्या या याचिकेवर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनतर अनिल सिंग यांनी कंपनीने दिलेल्या सुधारित लेबल्ससंदर्भातील सूचना मिळवण्यासाठी वेळ मागवला. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी, 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सध्या तरी न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. कंपनीने एफएसएसएआयच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत रम विक्रीला परवानगी देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. यावर न्यायालयाने असा अंतरिम आदेश दिला तर तो अंतिम दिलासा दिल्यासारखा ठरेल, असं म्हणत न्यायालायने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच दोन्ही पक्षांकडून खटल्याच्या अंतिम तोडग्यासंदर्भात सविस्तर युक्तिवाद सादर करत असतानाच कंपनीला अंतरिम टप्प्यात निकाल देत विक्री सुरु ठेवण्याची परवानगी देणं कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीमध्ये एफएसएसएआयने 'ओल्ड माँक' तयार केल्या जाणाऱ्या कारखान्याची तपासणी केली. त्यावेळी एफएसएसएआयला असं आढळून आलं की, कंपनीच्या उत्पादनामध्ये बाहेरुन रमचा फ्लेवर टाकला जात होता. मात्र तसा उल्लेख अथवा ते लेबल अंतिम उत्पादनावर कुठेही नमूद करण्यात आलेलं नव्हतं. कंपनीने 'ओल्ड माँक'च्या बाटलीवर कुठेही 'फ्लेव्हर्ड रम' असा उल्लेख केलेला नव्हता, असा आक्षेप घेत एफएसएसएआयने महाराष्ट्रात या मद्याची विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. 'ओल्ड माँक' ही रम नसून ती फ्लेव्हर्ड रम आहे अशी ठाम भूमिका एफएसएसएआयने न्यायालयात मांडली आहे.
उत्पादनाच्या लेबलवर 'सेव्हन इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' आणि 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' नमूद करत ग्राहकांची दिशाभूल केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला यापूर्वीच दणका दिलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या ओल्ड माँक उत्पादक कंपनीने बाटलीवरील '7 वर्ष जुनी' हा उल्लेख हटवण्याची ग्वाही खंडपीठाला दिली.