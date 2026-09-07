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कोर्टानं महाराष्ट्रात Old Monk विक्रीवर बंदी का घातलीये? जाणून घ्या कोर्टात काय घडलं; FSSAI म्हणालं, 'ओल्ड माँक रम नाही कारण...'

ओल्ड माँकसंदर्भात कारखान्याच्या तपासणीदरम्यान मोठी धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर या कंपनीविरोधात भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने म्हणजेच एफएसएसएआयने आक्षेप घेतला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:35 AM IST
कोर्टानं महाराष्ट्रात Old Monk विक्रीवर बंदी का घातलीये? जाणून घ्या कोर्टात काय घडलं; FSSAI म्हणालं, 'ओल्ड माँक रम नाही कारण...'
Image Credit: कंपनीला न्यायालयाकडून मोठा धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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