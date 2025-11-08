VIDEO: 'बघ कसा पळतो' म्हणत ओंकार हत्तीच्या अंगावर फोडले सुतळी बॉम्ब, कोकणात संतापजनक प्रकार!

Omkar Elephant: बांदा येथील तुळसाण नदीत शांतपणे आंघोळ करणाऱ्या ओंकार हत्तीच्या अंगावर काही समाजकंटकांनी सुतळी बॉम्ब आणि जोरदार फटाके फेकले. प्रचंड आवाजाने हत्ती घाबरून पाण्यात खोलवर पळाला. हा धक्कादायक व्हिडीओ खूप व्हायरल होत असून लोक संताप व्यक्त करत आहेत. अवघ्या काही तासांत व्हिडीओला 5 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.
व्हिडीओत दिसतंय, नदीकाठावर उभे असलेले 4-5 तरुण हसत-खिदळत “बघ कसा पळतो!” म्हणत एकेक बॉम्ब पाण्यात फेकत आहेत. प्रत्येक स्फोटाने पाण्याचे मोठे फवारे उडतात आणि ओंकारची 10 फूट लांब सोंड भीतीने वर उंचावते. शेवटी तो जीव वाचवण्यासाठी नदीच्या मधोमध धावतो. 'हा केवळ छळ नव्हे, हत्येचा प्रयत्न आहे', असे प्राणी म्हणतायत.
3 नोव्हेंबरला सावंतवाडीतील वनविभागाच्या टीमसमोरच काहींनी ओंकारला लाठ्याने बेदम मारले होते. त्या मारहाणेनंतर तो आधीपेक्षा जास्त चिडलेला दिसला. गावकरी सांगतात, “आता तो रस्त्यावर येणाऱ्या प्रत्येकाचा पाठलाग करतो.” आता बॉम्ब हल्ल्यानंतर तो पूर्णपणे असुरक्षित झाला असून मानव-हत्ती संघर्ष वाढण्याची भीती व्यक्त होतेय.
हत्ती हा WLPA अनुसूची-1 प्राणी आहे. कलम 9 नुसार त्याला जखमी करणाऱ्यास 7 वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 च्या कलम 11 नुसार बॉम्ब फेकणे हा अत्यंत क्रूर गुन्हा आहे. तरीही दोन्ही घटनांमध्ये वनविभागाकडून अद्याप एकही FIR दाखल नाही. प्राणीमित्र संघटना PFA आणि Wildlife SOS ने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टॅग करत तात्काळ अटकेची मागणी केलीय.
आज बॉम्ब फेकले, उद्या ओंकार चिडून गावात शिरला तर जबाबदार कोण? असा सवाल बांदा ग्रामपंचायतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विचारला. सततच्या छळामुळे हत्ती आक्रमक होऊन जीवितहानी झाल्यास जबाबदारी वनविभागाची राहील, असा इशारा देण्यात आलाय.
'दोन्ही व्हिडीओत चेहरे स्पष्ट दिसतायत. 24 तासांत अटक झाली नाही तर आम्ही सावंतवाडी बंद पाडू!' असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते महेश शिंदे यांनी दिलाय. तर बॉलीवूड अभिनेत्री रवीना टंडन हिने स्टोरी शेअर करत लिहिले, “हे अमानुष कृत्य थांबवा! #JusticeForOmkar” हा हॅशटॅग अवघ्या 12 तासांत ट्रेंडिंगमध्ये आला.ओंकार आता नदीतून बाहेर येत नाहीय. त्याचे डोळे डोळे लाल झालेत. “आता तरी जागे व्हा, नाही तर एक निष्पाप जीव आणि मानवी जीव दोन्ही धोक्यात येतील, असे आवाहन प्राणीप्रेमींनी वनमंत्र्यांना केलंय.
उत्तर: ५ नोव्हेंबर २०२५ ला दुपारी सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा येथे तुळसाण नदीत शांतपणे आंघोळ करणाऱ्या ओंकार हत्तीच्या अंगावर काही तरुणांनी सुतळी बॉम्ब आणि जोरदार फटाके फेकले. प्रचंड स्फोटाच्या आवाजाने हत्ती घाबरून नदीच्या मधोमध पळाला. हा ३५ सेकंदांचा धक्कादायक व्हिडीओ १२ तासांत ५ लाखांहून जास्त व्ह्यूज घेऊन व्हायरल झाला. आठवड्याभरात हा दुसरा हल्ला आहे – याआधी ३ नोव्हेंबरला त्याला लाठ्याने बेदम मारले होते.प्रश्न
उत्तर: वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ (अनुसूची-१): हत्तीला इजा करणे = ३ ते ७ वर्षे कैद + १ लाख दंड
प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० (कलम ११): बॉम्ब फेकणे = ५ वर्षांपर्यंत कैद + ५०,००० दंड
IPC ४२७: सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव = २ वर्षे कैद
अद्याप एकही FIR दाखल नाही, पण प्राणीप्रेमी आणि PFA संघटना मुख्यमंत्री-वनमंत्र्यांकडे तात्काळ अटकेची मागणी करत आहेत.
उत्तर: सततच्या छळामुळे ओंकार आता अत्यंत आक्रमक झालाय. तो रस्त्यावर येणाऱ्या प्रत्येकाची पाठलाग करतो. प्राणीप्रेमींचा इशारा आहे, “आता आणखी एक हल्ला झाला तर ओंकार गावात शिरून जीवितहानी करू शकतो.” बांदा ग्रामपंचायतीने वनविभागाला सवाल विचारला आहे, “हत्ती चिडला तर जबाबदार कोण?” प्राणीमित्रांनी २४ तासांत अटक न झाल्यास सावंतवाडी बंद पाडण्याचा इशारा दिलाय.