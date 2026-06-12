Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /ओमराजे निंबाळकरांचा शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित? अंबादास दानवेंच्या बैठकीला दांडी; चर्चांना उधाण

ओमराजे निंबाळकरांचा शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित? अंबादास दानवेंच्या बैठकीला दांडी; चर्चांना उधाण

Omraje Nimbalkar Absence from Meeting: अंबादास दानवे यांच्या धाराशिवमधील बैठकीला खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी दांडी मारली. यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.  . 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 12, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:39 PM IST
ओमराजे निंबाळकरांचा शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित? अंबादास दानवेंच्या बैठकीला दांडी; चर्चांना उधाण

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ओमराजे निंबाळकरांचा शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित? दानवेंच्या बैठकीला दांडी
Omraje Nimbalkar8 min ago
2
FIFA World Cup 202638 min ago
3
mumbai local1 hr ago
4
Pranit More1 hr ago
5
solapur1 hr ago