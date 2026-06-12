/ओमराजे निंबाळकरांचा शिंदेंच्या शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित? अंबादास दानवेंच्या बैठकीला दांडी; चर्चांना उधाण

धाराशिवमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या प्रचार बैठकीत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या अनुपस्थितीची जोरदार चर्चा रंगली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओमराजे निंबाळकर शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातच त्यांनी या महत्त्वाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना आणखी बळ मिळालं आहे.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी धाराशिवमध्ये शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. मात्र या बैठकीला ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर गैरहजर राहिल्याने चर्चांना उधाण आलं. गेल्या आठ दिवसांपासून या बैठकीची तयारी सुरू होती. तरीही ओमराजे निंबाळकर उपस्थित न राहिल्याने त्यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांना पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे. ठाकरे गटातील काही खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा सुरू असताना ओमराजे यांचे नावही चर्चेत आहे.
याबाबत अंबादास दानवे यांना विचारलं असता, ओमराजे निंबाळकर वैयक्तिक कारणामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकले नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच पक्षांतराच्या चर्चा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असून त्या केवळ अफवा असल्याचंही दानवे यांनी स्पष्ट केलं. मात्र राजकीय वर्तुळात दानवे यांचा हा दौरा संभाव्य राजकीय पडझड रोखण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठीच असल्याची चर्चा रंगली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 7 खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला जात आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत गुप्त बैठक झाल्याची आणि भविष्यातील राजकीय पुनर्वसनावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून दिली जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा अधूनमधून होत असतात. आता या चर्चांना पुन्हा उधाण आलंय. 7 जूनला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सात खासदारांची बैठक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीत दोन खासदार वगळता सर्व उपस्थित होते.
संजय दिना पाटील
राजाभाऊ वाजे
संजय जाधव
नागेश आष्टीकर पाटील
संजय देशमुख
भाऊसाहेब वाकचौरे
ओमराजे निंबाळकर
या बैठकीत शिवसेना UBTच्या खासदारांनी राजकीय पुनर्वसनाबाबत आणि पक्षांतराबाबत शिंदेंशी सविस्तर चर्चा केल्याचं सांगण्यात आलं. शिंदेंनी सात खासदार शिवसेनेत आले तर यातल्या एका खासदाराला मोदी मंत्रिमंडळात मंत्रिपद देण्याचं आश्वासन दिलं. शिवाय इतर खासदारांच्या राजकीय भवितव्याची हमीही दिली. दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळातील सूत्रांच्या माहितीनुसार खासदार श्रीकांत शिंदे गेल्या सहा महिन्यांपासून या खासदारांच्या संपर्कात असल्याचं सांगण्यात येतंय. संजय राऊतांनी या दाव्याची खिल्ली उडवलीय. एवढंच नव्हे तर सगळेच्या सगळे खासदार उद्धव ठाकरेंसोबतच असल्याची ग्वाही त्यांनी दिलीये.