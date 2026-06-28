/उद्धव ठाकरेंकडून सुर्याजी पिसाळ, गद्दार, लांडग्याची उपमा; अपमानानंतर ओमराजे निंबाळकर काय म्हणाले?

धाराशिव दौऱ्यावर असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा चांगलाच समाचार घेतला. यावेळी त्यांनी कैलास पाटील यांचे तोंडभरुन कौतुक केले. तर भाजपवरही सडकून टीका केली. हा कौटुंबिक मेळावा आहे सभा नव्हे.अरविंद सावंत यांनी त्यांचा एका शब्दावर राजीनामा दिला होता. अनिल देसाई यांना 2014 मध्ये मंत्रीपदाचे पान वाढले होते पण भाजपाने दगा फटका केला. कैलास पाटील यांचा मला अभिमान वाटतो. कैलास हा चालत आला. राशी पडल्या होत्या त्याला लाथाडून कैलास चालत आल्याचे ठाकरे म्हणाले. दरम्यान ओमराजे निंबाळकर यांनीदेखील उद्धव ठाकरेंच्या टीकेवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आम्हाला हरामाचा पैसा नको आहे ज्याला हरामाचा पैसा पाहिजे होता ते तिकडे गद्दार झाले ते तिकडे गेले. शिवसेनेला हरवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा अमाप आहे. शिवसैनिक कडे पैसा नाही. एका गरीब शेतकऱ्यांनी त्याला पैशाची मदत केलीय भाषणात सांगत होता माझा मोबाईल नंबर घ्या मी फोन लावला फोन उचलत नव्हता. सूर्याजी पिसाळ यांच्या कपाळावरणाचा 400 वर्षा पूर्वीचा गद्दारीचा डाग अजून पुसला नाही यांच्या कपाळावर डाग कधी पुसणार?वाघाचा कातड पांगरलेला हा लांडगा होता, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली.
समाधानच्या कुटुंबाला मी भेटणार त्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही.त्याचे प्रकरण जर मला पूर्वी समजले असेल तर त्याला मी उमेदवारी दिली नसती. असा उमेदवार मी पोहोचलास कसा? अतिवृष्टीच्या काळात मी धाराशिव येथे आलो होतो शेतकऱ्याच्या बांधावर गेलो होतो. त्याच वेळेस मी मागणी केली मागितली होती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा.मी केलेली कर्जमुक्ती तुम्हाला मिळाली होती का शेतकऱ्यांना केला प्रश्न. आताची कर्जमाफी झाली आहे का?अतिवृष्टीची मदत मिळाली का?, पिक विमा मिळाला का?या सरकारला मदत करायाला हा गद्दार तिकडे गेला का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला. ही फसवी कर्जमाफी असल्याचे ते म्हणाले.
मोदींनी सांगितलं सोन खरेदी करू नका खासदार खरेदी करा. नऊ खासदार मी त्यांच्या उरावर बसवले होते.जेव्हा आपण खासदाराची बैठक बोलावली होती त्यावेळेस काही खासदाराने कारणे सांगितली होती. हा इथला बोलला माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये आहे पुण्याला. मी ओमला विचारात व चेहरा बरोबर दिसत नाही काही तणाव आहे का?त्याला जपायचा मी शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, रात्री दीड वाजता कैलासला आणि दुसर एकाला त्याला भेटायला पाठवलं होतं.हा माणूस म्हणायचा लायकीच नाही एवढ्या सगळ्या भानगडी असल्याचे ते म्हणाले. राजकारणातील बिन बापाची अवलाद आहे गद्दारीची कीड आहे याला राजकारणातून हद्दपार करा, असे ठाकरे म्हणाले.
शिवसेना प्रवेशानंतर पहिल्यांदाच झी 24 तासशी खास बातचीत करताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर कधीही टीका करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या टीकेला उत्तर शब्दांनी नव्हे, तर विकासकामातून देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. शिवसैनिकांची नाराजी मान्य असल्याचं सांगत, हा निर्णय वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून मतदारसंघाच्या विकासासाठी घेतल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर पतंगे यांच्याशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली."उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल मी कधी एक शब्दही बोललो नाही आणि यापुढेही बोलणार नाही. विरोधात असताना निधी मिळत नव्हता, मात्र सत्तेत आल्यानंतर विकासासाठी निधी मिळू लागला. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला. शिवसैनिकांची नाराजी मला मान्य आहे, पण त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवावा. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मी माझ्या कामातूनच देईन," असं खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केलं.