/ओमराजे निंबाळकर यांनी असं केलं तरी काय? भाजप प्रवेशासाठी निघालेल्या नगरसेवकांचा मुंबईला पोहचण्याआधी ठाण्यातच शिवसेनेत प्रवेश

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंचे बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर मोठी राजकीय खेळी केली आहे. ओमराजे निंबाळकर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. धाराशिवमधील काही खासदार भाजप प्रवेशासाठी मुंबईला निघाले होते. मात्र, मुंबईला पोहचण्याआधी वाटेतच या नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. ओमराजे निंबाळकर यांनी भाजपच्या ऑपरेशन लोटस 2.0ला ऑपरेशन टायगरचा ब्रेक लावला आहे.
धाराशिव शहरात उद्धव ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांच्या पळवापळवीवरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील राजकारण चांगलंच नाट्यमय झालं आहे. ठाकरे गटाचे काही नगरसेवक भाजप पक्षात प्रवेश करणार होते. मात्र, ठाकरेंचे हे नगरसवेक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने पळवल्याचा आरोप केला जात आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचे पाच नगरसेवक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मात्र, इंदापूरमध्येच त्यांनी यू-टर्न घेतला आणि थेट धाराशिव गाठलं.यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या माध्यमातून हे नगरसेवक ठाण्यात पोहोचले आणि काल उशिरा रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.
कळंब नगर परिषदेत उद्धव ठाकरे गटाच्या दहा नगरसेवकांचा भाजप प्रवेश झाल्यानंतर आता धाराशिव शहरातील या घडामोडींकडे ‘ऑपरेशन लोटस 2.0’ म्हणून पाहिलं जात होतंमात्र या प्रयत्नाला ओमराजे निंबाळकरांनी ‘ऑपरेशन टायगर’च्या माध्यमातून ब्रेक लावल्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, नगरसेवकांच्या या पक्षबदलामागे आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. आता उर्वरित नगरसेवक कोणत्या पक्षात जाणार? याकडे धाराशिवच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे