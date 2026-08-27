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ओमराजे निंबाळकर यांनी असं केलं तरी काय? भाजप प्रवेशासाठी निघालेल्या नगरसेवकांचा मुंबईला पोहचण्याआधी ठाण्यातच शिवसेनेत प्रवेश

ओमराजे निंबाळकर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. भाजप प्रवेशासाठी मुंबईला निघालेल्या नगरसेवकांचा वाटेतच शिवसेनेत प्रवेश झाला. ओमराजे निंबाळकर यांच्या माध्यमातून हा प्रवेश झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST
ओमराजे निंबाळकर यांनी असं केलं तरी काय? भाजप प्रवेशासाठी निघालेल्या नगरसेवकांचा मुंबईला पोहचण्याआधी ठाण्यातच शिवसेनेत प्रवेश

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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