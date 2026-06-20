/पवनराजे हत्याप्रकरणी धक्कादायक निकालानंतर ओमराजे निंबाळकरांची पहिली प्रतिक्रिया

पवनराजे निंबाळकर हत्येप्रकरणी सर्वात मोठा निकाल समोर आलाय. पुराव्याअभावी कोर्टाकडून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तब्बल 20 वर्षांनंतर हत्याप्रकरणाचा निकाल आला. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार पद्मसिंह पाटील यांच्यासह 7 आरोपी कोर्टात हजर होते. ओमराजे निंबाळकर यांनी या धक्कादायक निकालानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
पद्मसिंहपद्मसिंह पाटलांसह त्यांचे कुटुंबीय, ओमराजे निंबाळकर आणि त्यांचे कुटुंबीयसुद्धा कोर्टात हजर होते. 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहन चालक समद काझी या दोघांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. मुंबईतून धाराशिवच्या दिशेने पवनराजे गाडीतून जात असताना दोन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेत पवनराजे आणि त्यांचे वाहन चालक या दोघांचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यावर त्यांचे चुलत भाऊ पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने पद्मसिंह पाटील यांना 2009 मध्ये अटक देखील केली होती. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जण यात आरोपी आहेत.
नेमकी हत्या कोणी केली हे आमच्या कुटुंबाला कोण सांगणार? राजकीय वैमनस्य होतं, असं सांगितलं जातं. तपास यंत्रणा दिरंगाई करतेय. हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा ही मागणी केली होती, असे ओमराजे निंबाळकर यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र पोलिसांची तपास यंत्रणेवर विश्वास नव्हत म्हणून आम्ही सीबीआय तपासाची मागणी केली होती. कलयुग आहे. 9 च्या 9 आरोपी निर्दोष असतील तर हत्या कोणी केली?. सुरुवातीपासून तपास संशयास्पद आहे. सीबीआय तपासात 3 वर्षाचा कालावधी गेला. आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत आणि तिथे दाद मागणार असल्याचे ओमराजे निंबाळकर म्हणाले.
हा निकाल म्हणजे आमच्या कुटुंबासाठी महत्वपूर्ण होता. माझी राजकीय भूमिका मी सामान्य माणसांशी बोलून निर्णय जाहीर करणार आहे. 6 खासदारांचा गट असल्याच्या चर्चांवर त्यांनी भाष्य केले. मी कार्यकर्त्यांशी बोलून माझा निर्णय घेईन. कोणी काय बोलायचं हे माझ्या हातात नाही. मी सामान्यांशी बोलून निर्णय घेईन. निकाल लागल्यावर मी निर्णय घेईन. मला निर्णय घ्यायचा असता तर 2022 मध्येच निर्णय घेतला असता,असे निंबाळकर म्हणाले.