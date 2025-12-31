English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर भरदिवसा गोळीबार; श्रीरामपूरमध्ये खळबळ

 पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर भरदिवसा गोळीबार झाला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 31, 2025, 05:47 PM IST
पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर भरदिवसा गोळीबार; श्रीरामपूरमध्ये खळबळ

Ahilyanagar Crime News : पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीवर भरदिवसा गोळीबार झाला आहे. यात या आरोपीला गंभीर दुखपात झाली असून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामुळे श्रीरामपूरमध्ये खळबळ उडाली आहे.    गोळीबार करणारे कोण होते? त्यांनी गोळीबार का केला? याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. 

पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्पोटातील आरोपी बंटी जहागिरदार यांच्यावर गोळीबार झाला आहे.  अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे ही गोळीबाराची घटना घडली आहे. दुचाकीवरून आलेल्या आरोपींनी जहागिरदार याच्यावर गोळ्या झाडल्या आणि हल्लेखोर पसार झाले. जखमी बंटी जहागिरदार याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.  गोळीबाराच्या घटनेमुळे श्रीरामपुरमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पोलीस हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत.  अस्लम शेख उर्फ बंटी जहागिरदार हा 2012 मधील पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहे.  2023 पासून जहागिरदार जामिनावर बाहेर आहे. बंटी जहागिरदार याच्यावर गोळीबाराने अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली.  पोलिसांनी अज्ञात हल्लेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करुन शोध सुरू केला आहे.

 13 फेब्रुवारी 2010 रोजी पुण्यातील जर्मन बेकरी मध्ये अचानक धमाका झाला. हा स्फोट साधासुधा नव्हता,  तर एक महाभयंकर दहशतवादी हल्ला होता. त्यामुळेच  अंगावर शहारे आणणाऱ्या आठवणी अजूनही पुणेकरांच्या मनात कायम आहेत. या बॉम्बस्फोटात 17 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला... त्यात पाच विदेशी नागरिकांचा समावेश होता. त्यातले दोघे पुण्यातले होते. 56 नागरिक या स्फोटात जखमी झाले. जखमींमध्येही 10 विदेशी होते.  त्या दिवशी या परिसरात आणीबाणीची परिस्थिती होती. पुण्यातल्या प्रसिद्ध जर्मन बेकरीचं नाव एका क्षणात एका वेगळ्याच कारणाने जगभरात पोहोचलं होत. 

