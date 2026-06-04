/लोखंडी बॅरिकेड्स तोडून 40 फूट खाली कोसळली कार, एकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी; कोल्हापुरात अंगावर काटा आणणारा अपघात

Kolhapur Accident: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोली जकात नाका परिसरात भीषण अपघात झाला आहे. कार 40 फूट खाली दरीत कोसळून एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. दरम्यान तिघे गंभीर जखमी आहेत. जखमींना उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती.
भीषण अपघातात चारचाकी वाहन पुलावरील संरक्षक कठडा तोडून सुमारे 40 फूट खोल ओढ्यात कोसळल्याने एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत तरुणाचे नाव दुर्गाप्रसाद उर्फ दुर्गेश उवाप्पा ईटी (वय २६, मूळ रा. लोकापूर, कर्नाटक, सध्या रा. कावळा नाका, कोल्हापूर) असे आहे. तर अर्जुन रमेश चौगुले, रोहित मलिक माने आणि रोहित राजू जोंधळे हे तिघेजण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी सीपीआर पोलीस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दुर्गाप्रसाद ईटी हे गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून कोल्हापूर शहरातील कावळा नाका इथ पत्नी, दीड वर्षांचा मुलगा आणि कुटुंबीयांसह वास्तव्यास होते. ते वाहन दुरुस्तीचे काम करत होते. नेहमीप्रमाणे दुरुस्तीसाठी आलेल्या एका चारचाकी वाहनाचे काम पूर्ण केल्यानंतर ते वाहन मालकासह तावडे हॉटेल चौक परिसरात गेले होते. तेथून परत येत असताना चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले.
परिणामी कारने पुलावरील लोखंडी बॅरिकेड्स तोडत थेट सुमारे 40 फूट खोल ओढ्यात झेप घेतली. या भीषण अपघातात दुर्गाप्रसाद ईटी यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य तिघेजण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच जखमींच्या नातेवाईकांनीही मोठी गर्दी केली होती.
शहापुरात मुंबई नाशिक महामार्गावरील रेल्वे ब्रिजच्या संरक्षक कठड्याला दुचाकी धडकल्याने दुचाकीस्वार 200 फूट खाली रेल्वे ट्रॅकवर पडल्याने जागीच मृत्यू पावला. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या दोघांना खर्डी येथील रूग्णालयात नेण्यात आलं.
राजूर अकोला बाभुळवडी येथील दोन तरुण दुचाकी घेऊन मुंबई नाशिक महामार्गावरून जात असताना शहापूर तालुक्यातील खर्डी येथील रेल्वे ब्रिजच्या संरक्षक कठड्याला आदळल्याने दोघे 200 फुट खाली रेल्वे ट्रॅकवर पडल्याने जबर मार लागला. यात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. त्यांना खर्डी येथील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिस अधिक तपास करत आहेत.