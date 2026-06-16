/BEST, NMMT, TMT, KDMT, पनवेलसह 7 परिवहन बस सेवांचे महामर्जर! भाडे, मार्ग, वेळापत्रक एकसमान, एका तिकिटावर सर्व बसमधून प्रवास

One MMR Network Bus service : बेस्ट, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल 7 परिवहन बस सेवांचे महामर्जर होणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील बससेवांसाठी ‘वन एमएमआर नेटवर्क’ची तयारी सुरु आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील बससेवांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. बेस्ट, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर भाडे, मार्ग आणि वेळापत्रक एकसमान होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार सात परिवहन उपक्रमांना एकाच नेटवर्कमध्ये आणण्याची प्रक्रिया सुरू. बेस्ट, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल येथील बससेवा एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘वन एमएमआर नेटवर्क’ अंतर्गत मार्ग, भाडे, वेळापत्रक आणि तांत्रिक प्रणाली एकसमान करण्याचा प्रयत्न आहे.
‘वन एमएमआर नेटवर्क’ साठी तांत्रिक गट आणि अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जुलैअखेरपर्यंत एकात्मिक बस परिवहन व्यवस्थेचा आराखडा सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. सध्या विविध परिवहन संस्थांची वेगवेगळी भाडे व वेळापत्रक प्रणाली असल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. 15 जुलैपर्यंत तांत्रिक गटाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
बसमार्गांचे पुनर्गठन, समान वेळापत्रक, तांत्रिक एकत्रीकरण आणि सामायिक डेपो वापराबाबत शिफारसी करण्यात येणार आहेत. विविध शहरांतून धावणाऱ्या बससेवांसाठी एकसमान भाडे आणि महसूल वाटपाची पद्धत निश्चित केली जाणार आहे. 31 जुलैपर्यंत अभ्यास गट अंतिम प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. सर्व परिवहन उपक्रमांसाठी समान भाडे रचना आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी टेलिस्कोपिक भाडे प्रणालीचा विचार केला जाणार आहे.
भविष्यात एका तिकिटावर विविध परिवहन संस्थांच्या बसमधून प्रवास करणे शक्य होणार आहे. ‘वन एमएमआर नेटवर्क’मुळे लाखो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, किफायतशीर आणि अखंड होण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक बस परिवहन अधिक संघटित व प्रवासी-केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
मुंबईसह MMR क्षेत्रातील टॅक्सी चालक, मालक आणि प्रवाशांसाठी मोठाी बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरू केलेल्या 'भारत टॅक्सी'च्या धर्तीवर आता मुंबईत 'देवाभाऊ सहकार टॅक्सी' आणि 'छावा टॅक्सी' प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज होणार आहे.. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ कमिशनला आणि चालकांच्या पिळवणुकीला आता चाप बसणार आहे.. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेत प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या धोरणाला मंजुरी दिली. यामुळे चालकांना थेट नफा मिळून प्रवाशांनाही स्वस्त आणि चांगली सेवा मिळणार आहे.