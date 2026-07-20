/केतनला संपवण्यासाठी सिया-चेतनला जवळच्याच माणसाची मदत? अग्रवाल कुटुंबाने नाव घेत केला आरोप

पुण्यातील तरुण व्यावसायिक केतन अग्रवालच्या हत्याप्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहे. केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. तर, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 29 जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात केतन अग्रवालचे वडिल विशाल अग्रवाल यांनी आणखी एक संशय व्यक्त केला आहे.
केतन अग्रवालच्या हत्याकांड प्रकरणात आणखी एका व्यक्तीवर अग्रवाल कुटुंबियांनी संशय व्यक्त केला आहे. केतन आणि सियाचे लग्न जुळवणारे नरेंद्र मित्तल हेदेखील खुनाच्या कटात सहभागी असल्याचा संशय विशाल अग्रवाल आणि विजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे. दोघांनीही पुण्यात प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन यासंबंधी आरोप केला होता.
मित्तल यांनी आम्हाला सांगितलं होतं सिया संस्कारी आहे. त्यांना सियाचे खरे रूप माहिती असतानाही त्यांनी लग्न जमवलं. ते देखील या षडयंत्रात सामील असावेत, असा आरोप विशाल अग्रवाल यांनी केला आहे. माझे नातेवाईक नरेंद्र मित्तल यांनी असं का केलं असावे, असा सवाल विशाल यांनी केला आहे. त्यांचीदेखील चौकशी व्हावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. सिया संस्कारी असल्याची खात्री मित्तल कुटुंबीयांनी दिल्यानंतर लग्न ठरवण्यात आलं होतं. असंही केतन आग्रवालच्या वडिलांनी म्हटलंय. यावेळी बोलता ते भावुक झाले
दरम्यान लोणावळा पोलिसांकडे विशाल आगरवाल यांच्या आरोपाबाबत चौकशी केली असता त्यांनी मित्तल यांचा जबाब आम्ही यापूर्वीच नोंदवून घेतला असल्याचे सांगितले आहे. तसंच, नरेंद्र मित्तल यांनीच केतन आणि सियाचे लग्न जुळवले असले तरी केतनच्या खुनाच्या कटात मित्तल यांचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे आतापर्यंतच्या चौकशीदरम्यान आमच्यासमोर आढळून आलेले नाहीत, असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केतनची हत्या केल्यानंतर पोलिसांच्या चौकशीतून कसे सुटायचे आणि आत्मविश्वासाने खोटे कसे बोलायचे, याचे विशेष प्रशिक्षणही या दोघांनी घेतले होते. अटक झाल्यानंतर शांत कसे राहायचे आणि पोलिसांच्या प्रश्नांना कसे तोंड द्यायचे, हे शिकण्यासाठी सिया आणि चेतन यांनी इंटरनेटवर तब्बल 2 तास लांबीचे जापानी व्हिडिओ पाहिले होते. पोलिसांनी या दोघांच्या इंटरनेट सर्च हिस्ट्रीमधून या दोन्ही व्हिडिओच्या लिंक्स जप्त केल्या आहेत. हा डिजिटल पुरावा न्यायालयात आरोपींना अडकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.