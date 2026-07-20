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केतनला संपवण्यासाठी सिया-चेतनला जवळच्याच माणसाची मदत? अग्रवाल कुटुंबाने नाव घेत केला आरोप

संपूर्ण देशभर गाजत असलेल्या पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणाला आता एक पूर्णपणे वेगळे वळण मिळाले आहे. केतनच्या वडिलांनीदेखील पोलिसांकडे एक मागणी केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:51 AM IST
केतनला संपवण्यासाठी सिया-चेतनला जवळच्याच माणसाची मदत? अग्रवाल कुटुंबाने नाव घेत केला आरोप
Image Credit: one of relative help siya goyal and chetan chaudhary to killed ketan agarwal vishal agarwal Allegation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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केतनला संपवण्यासाठी सिया-चेतनला जवळच्याच माणसाची मदत? अग्रवाल कुटुंबाने नाव घेत केला आरोप
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