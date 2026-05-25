ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : काळी आई सोन्यासारखं पीक देते. पण निसर्गाचा कोप आणि व्यवस्थेची क्रूरता या सोन्याचं माती करते.. पुन्हा एकदा कायद्याच्या आणि बाजाराच्या चक्रव्यूहात अडकून एका अन्नदात्याने आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील राहुड गाव.. आज या गावात फक्त हुंदके ऐकायला येत आहेत. कारण निसर्गाचा सोसलेला मार आणि कांद्याला मिळालेल्या कवडीमोल भावाने एका 59 वर्षांच्या बापाचा धीर खचला आणि त्यांनी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. गुलाब केशव निकम असं या दुर्दैवी शेतकऱ्याचं नाव 3 एकर शेती, 3 मुलं आणि पत्नी... अशा सुखी संसाराचा गाडा हाकणारा हा माणूस कर्जाच्या ओझ्याखाली असा काही दबला की त्यााने थेट मृत्यूलाच कवटाळलं.
गुलाब निकम यांच्या आत्महत्येने शेतकऱ्यांचा संताप आता उफाळून आला आहे. कांद्याचा प्रश्न आता थेट रस्त्यावरून मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार आहे. महाविकास आघाडी आता या मुद्द्यावर आक्रमक झाली असून चांदवडमध्ये मोठ्या आंदोलनाची ठिणगी पडणार आहे. मेलोडी चॉकलेट देण्यापेक्षा त्यांनी कांदा दिला असता तर कांद्यांचे दर वाढले असते. असं म्हणत आमदार रोहित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर सरकारच्या साठवणूक धोरणावर आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर विजय वडेट्टीवारांनी थेट हल्ला चढवला आहे.
फक्त राजकीय नेतेच नाही.. तर शेतकरी संघटनाही आता आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारचीी कांदा खरेदीची घोषणा फसवणूक असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. या संपूर्ण तीव्र संतापावर आणि शेतकऱ्यांच्या विदारक स्थितीवर.. मंत्री दादा भुसेंनी उपाययोजनांचं आश्वासन दिलं आहे. फडणवीस-शिंदेंना शेतकऱ्यांच्या भावना कळवल्याचंही भुसेंनी म्हटलं आहे.
नेत्यांची भाषणं होती.. आंदोलनं होतील.. आश्वासनंही दिली जातील. पण राहुड गावच्या त्या खळ्यात, आपल्या बापाची लटकलेली काया पाहणाऱ्या चेतनच्या डोळ्यांतील अश्रू कोण पुसणार? जो कांदा जेवणाची चव वाढवतो.. तोच कांदा आज शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास बनतो आहे. त्यामुळे या काळ्या आईच्या पुत्राला जगवण्याचा भाव मिळाला. हीच राहुडच्या गुलाब निकम यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.