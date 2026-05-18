कांदाप्रश्न पेटला, बाजारभावाने शेतकरी मेटाकुटीला! योग्य दरासाठी आंदोलन सुरु

कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे, कांद्यालामिळणाऱ्या भावातून शेतकऱ्यांचं उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून कांद्याचा भाव हा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाला आहे. कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे, कांद्यालामिळणाऱ्या भावातून शेतकऱ्यांचं उत्पादन खर्चही निघत नाहीये, त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. विरोधकांनी रस्त्यावर उतरत कांद्याला योग्य भाव देण्याची मागणी केली आहे, यासाठी पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं आहे. कांद्यानं राज्यातील शेतक-यांच्या डोळ्यात पाणी आल आहे. कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं विरोधकांसह शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
कांद्याला 25 रूपये किलो हमीभाव मिळावा यासाठी विरोधकांकडून आंदोलन करण्यात आलं आहे, लासलगावात रोहित पवारांच्या नेतृत्वात ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला आहे. यावेळी रोहित पवारांसह आंदोलकांनी गळ्यात कांद्याची माळ घालत आणि कांदा-भाकर खात सरकारचा निषेध केला. तर दुसरीकडे वैजापूरमध्ये समृद्धी महामार्गावर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आंदोलन करण्यात आलं आहे. अंबादास दानवेंनी रास्ता रोको करत सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.
हे ही वाचा
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळावा यासाठी रोहित पवार आणि अंबादास दानवे रस्त्यावर उतरले आहेत, जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दानवेंनी वैजापुरात दिला. तर दुसरीकडे रोहित पवारांनी देखील लासलगावात आंदोलन करत सरकारला सवाल केले आहेत. पवारांच्या राष्ट्रवादीनं लासलगावत तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून वैजापूरमध्ये आंदोलन करण्यात आलं, या दोन्ही आंदोलनात शेतक-यांचाही मोठा सहभाग दिसून आला, दिवसेंदिवस महागाई वाढत चाललीय, मात्र, शेतीमालाला भाव का मिळत नाही? कष्ट करूनही कांद्याला कवडीमोलभाव मिळत असेल तर शेतक-यांनी
करायचं काय? असा सवाल शेतक-यांनी केला आहे.
तर तिकडे कांद्याच्या प्रश्नावरून काँग्रेस देखील आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं, पुण्याच्या सासवडमध्ये काँग्रेसनं रस्तायवर कांदे टाकून आंदोलन केलं आहे. कांद्याला 25 रूपये हमीभाव देण्याची मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलाच संकटात साडपला आहे. कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं शेतक-यांना त्याचा मोठा फटका बसलाय, कांद्याला मिळणा-या भावातून उत्पादन खर्च देखील निघत नाहीये, त्यामुळे कांद्याला योग्य भाव देण्याची मागणी करत विरोधकांसह शेतकरी रत्यावर उतरले आहेत.