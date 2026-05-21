कांद्याचे दर कोसळले, शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत पाणी

उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी संकटातराज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलाय. कवडीमोल भावाने विकल्या जाणाऱ्या कांद्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नाशिकच्या येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तर कांद्याने दराचा आतापर्यंतचा निच्चांक गाठला आहे. कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये म्हणजेच 2 रुपये किलो दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. म्हणजे एक कप चहालाही 20 ते 30 रुपये मोजावे लागत आहेत. मात्र शेतात घाम गाळून पिकवलेल्या कांद्याला 2 रुपयांचा भाव मिळत असल्याने घर चालवायचं कसं असा सवाल शेतकऱी करताहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 1235 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्ष लिलावात शेतकऱ्यांच्या कांद्याला अवघा 200 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
बियाणं, खतं, औषधं, मजुरी आणि वाहतूक खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना कांद्याला मिळणारा कवडीमोल दर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरतोय. अनेक शेतकऱ्यांनी बाजार समिती परिसरातच संताप व्यक्त करत सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केलीय... अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. कांद्याच्या दरात सुरू असलेल्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलंय.. 2 रुपये किलोनं जर कांदा विकला जात असेल तर शेती करावी की नाही असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांकडून विचारला जातोय.. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना तातडीने अनुदान देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कांद्याचे दर घसरल्याने केंद्राचे पथक कालपासून नाशिक दौऱ्यावर आहेत. विविध बाजार समित्या आणि नाफेड खरेदी केंद्रांना भेट देत परिस्थितीचा आढावा. आज जिल्हाधिकारी कार्यलयात केंद्रीय पथक आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात बैठक झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अवघ्या ३०० ते ४०० रुपये क्विंटल दर मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. नाफेडकडून १२३५ रुपये क्विंटलने खरेदी सुरू केली आहे. मात्र ग्रेडिंगमुळे अनेक कांदा उत्पादकांना फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांनी घाईत कांदा विक्री करू नये असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं आहे. बाजारभावांचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने विक्री करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन केलं आहे.