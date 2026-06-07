/कांदा उत्पादकांची चिंता मिटली; सोमवारपासून खरेदी प्रक्रिया सुरू, सरकारचा मोठा निर्णय

कांदा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्हा प्रशासन आणि एनसीसीएफने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी आता बाजार समितीतून थेट कांदा खरेदी उद्यापासून केली जाणार आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, शेतकऱ्यांना कोणता भाव कांद्यासाठी मिळणार? यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात उद्यापासून थेट कांदा खरेदी सुरु केली जाणार आहे, कांदा खरेदीनंतर 72 तासात पैसे मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
कांद्याच्या गडगडलेल्या भावांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या संकटात सापडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उद्यापासून एनसीसीएफ बाजार समित्यांमधून थेट कांदा खरेदी करणार आहे. नाशिक जिल्हाधिकाऱी आयुष प्रसाद यांनी सोमवारपासून कांदा खरेदीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खरेदी विक्रीसाठी काही नियम सुद्धा ठरवण्यात आले आहेत. एनसीसीएफ बाजार समित्यांमधून थेट कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगितले. कांद्याचे पैसे शेतकऱ्यांना 72 तासांच्या आत द्यावे लागणार त्याचबरोबर अत्याधुनिक मशीनद्वारे कांद्याची ग्रेडिंग होणार आहे.
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नाफेडकडून 1580 रुपये प्रति क्विंटल किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. प्रक्रियेबाबत तक्रार येणार नाही याची जबाबदारी खरेदीदार संस्थेची वाद निवारणासाठी कृषी, पणन, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आली आहे. खरेदी प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार गोदामापर्यंतचा वाहतूक, मजुरीचा खर्च नाफेड करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान जरी व्यक्त केलं असलं तरी कांद्याची खरेदी 2500 च्या भावाने व्हायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या थेट खरेदीमुळे बाजारातील स्पर्धा वाढणार असून शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, नाफेड प्रशासनाकडून याची 100 टक्के अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने किंमती दिलेल्या आहेत त्यानुसारच खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आज सध्या कांदा उत्पादकांना 1700 ते 1800 दर मिळत आहे, शेतकऱ्यांसाठी हे दिलासादायक आहे. NCCF आणि नाफेडला कांदा उत्पादकांकडून शेतकऱ्यांचा कांदा घ्यावा लागणारच आहे.