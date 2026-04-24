अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा 10 रुपये परतावा

नितेश महाजन (प्रतिनिधी) जालना : 2025 च्या खरीप हंगामात जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं. या शेतक-यांसाठी 2 कोटी 9 लाख 33 हजारांचा पीकविमा जाहीर झालाय. मात्र हजारो रुपयांचा भरणा करूनही पीकविमा कंपनीनं मात्र शेतक-यांना अवघ्या 10 रुपयांपासून ते 145 रुपयांचाच परतावा दिलाय. या तुटपुंड्या परताव्याचं करायचं काय? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारतायेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्धवस्त झालाय. अशा काळात पीक विम्यामुळे थोडी मदत मिळेल अशी अपेक्षा बाळगणा-या शेतक-यांच्या पदरी मात्र घोर निराशा पडलीय. 2025 च्या खरीप हंगामात जालना जिल्ह्यात जोरदार अतिवृष्टी झाली होती. यात सोयाबीन,कापसासह सर्वच खरीप पिकांचं अतोनात नुकसान झालेलं. पीकविमा कंपनीनं जालनातल्या पीकविमा भरलेल्या शेतक-यांसाठी 2 कोटी 9 लाख 33 हजारांची नुकसान भरपाई मंजूर केली खरी पण सोयाबीन, कपाशी आणि मका पिकाच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी हजारो रुपये भरूनही तुटपुंजी रक्कम मिळाल्यानं शेतकरी संतापलेत.
रेपाळा गावातील कुशिवर्ता देव्हडेंनी सोयाबीनसाठी 2 हजार 366 रुपयांचा पीकविमा भरला. पण त्यांना एकूण 332 रुपयांचाच पीकविमा मिळाल्यानं त्या नाराज आहेत. त्यांच्यासह इतर शेतक-यांचीही साधारणत: अशीच स्थिती आहे. राज्य सरकारनं आमच्या पीक विम्याच्या प्रश्नात लक्ष घालावं आणि सुधारीत पीकविमा मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
हजारो रुपयांचा पीकविमा भरणा करूनही पिकविमा कंपनी पिकांचा चांगला परतावा देत नाही. मग त्याचा फायदा काय? असा सवाल शेतकरी करतायेत.. पीकविमा कंपनीनं लावलेली ट्रिगर पद्धत बंद करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे सरकार गांभीर्यानं लक्ष देणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.