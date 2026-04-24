English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा 10 रुपये परतावा

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्धवस्त झालाय. अशा काळात पीक विम्यामुळे थोडी मदत मिळेल अशी अपेक्षा बाळगणा-या शेतक-यांच्या पदरी मात्र घोर निराशा पडलीय. मात्र हजारो रुपयांचा भरणा करूनही पीकविमा कंपनीनं शेतक-यांना अवघ्या 10 रुपयांपासून ते 145 रुपयांचाच परतावा दिलाय. 

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 09:53 PM IST
Photo Credit - Social Media

नितेश महाजन (प्रतिनिधी) जालना : 2025 च्या खरीप हंगामात जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं. या शेतक-यांसाठी 2 कोटी 9 लाख 33 हजारांचा पीकविमा जाहीर झालाय. मात्र हजारो रुपयांचा भरणा करूनही पीकविमा कंपनीनं मात्र शेतक-यांना अवघ्या 10 रुपयांपासून ते 145 रुपयांचाच परतावा दिलाय. या तुटपुंड्या परताव्याचं करायचं काय? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारतायेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्धवस्त झालाय. अशा काळात पीक विम्यामुळे थोडी मदत मिळेल अशी अपेक्षा बाळगणा-या शेतक-यांच्या पदरी मात्र घोर निराशा पडलीय. 2025 च्या खरीप हंगामात जालना जिल्ह्यात जोरदार अतिवृष्टी झाली होती. यात सोयाबीन,कापसासह सर्वच खरीप पिकांचं अतोनात नुकसान झालेलं. पीकविमा कंपनीनं जालनातल्या पीकविमा भरलेल्या शेतक-यांसाठी 2 कोटी 9 लाख 33 हजारांची नुकसान भरपाई मंजूर केली खरी पण सोयाबीन, कपाशी आणि मका पिकाच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी हजारो रुपये भरूनही तुटपुंजी रक्कम मिळाल्यानं शेतकरी संतापलेत.

रेपाळा गावातील कुशिवर्ता देव्हडेंनी सोयाबीनसाठी 2 हजार 366 रुपयांचा पीकविमा भरला. पण त्यांना एकूण 332 रुपयांचाच पीकविमा मिळाल्यानं त्या नाराज आहेत. त्यांच्यासह इतर शेतक-यांचीही साधारणत: अशीच स्थिती आहे. राज्य सरकारनं आमच्या पीक विम्याच्या प्रश्नात लक्ष घालावं आणि सुधारीत पीकविमा मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

हजारो रुपयांचा पीकविमा भरणा करूनही पिकविमा कंपनी पिकांचा चांगला परतावा देत नाही. मग त्याचा फायदा काय? असा सवाल शेतकरी करतायेत.. पीकविमा कंपनीनं लावलेली ट्रिगर पद्धत बंद करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे सरकार गांभीर्यानं लक्ष देणार का?  हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.  

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
farmerweather reportcrop insurancemarathi newsjalna

