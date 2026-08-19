'दादांच्या आकस्मिक निधनामुळे...', पवार कुटुंबाला निनावी पत्रातून इशारा; 'बारामती ही केवळ...'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाला पुढील आठवड्यामध्ये सात महिने पूर्ण होतील. अजित पवारांच्या निधनानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. मात्र प्रत्येक वेळी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना अजित पवारांची आठवण आल्याचं दिसून आलं. सोशल मीडियापासून ते भाषणांपर्यंत अनेकदा अजित पवार आपल्यात नाही यावर अजूनही विश्वास बसत नसल्याचा उल्लेख केल्याचं दिसून येतं. सोशल मीडियावर तर अजित पवारांचे जुने व्हिडीओ, किस्से अजूनही व्हायरल होत आहेत. मात्र अजित पवारांनंतर सर्वाधिक परिणाम बारामतीमध्ये दिसून येत असून बारामतीमध्ये अजित पवारांनंतर एक मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचं अधोरेखित करणारं एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र पवार कुटुंबाला उद्देशून लिहिलं असून यात शरद पवारांपासून ते सुनेत्रा पवारांपर्यंत आणि पार्थ पवारांपासून ते युगेंद्र पवारांपर्यंत अनेकांचा उल्लेख आहे. पत्रात नेमकं म्हटलंय काय ते पाहूयात...
फेसबुकवरील 'जागरुक नागरीक' नावाच्या पेजवरुन हे पत्र शेअर करण्यात आलं आहे. या पत्रातील मजकूर खालीलप्रमाणे:
आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय सुनेत्रा वहिनी, आदरणीय सुप्रिया ताई, पार्थ दादा, जय दादा, युगेंन्द्र दादा, जरा बारामतीकडेही लक्ष द्दया, ही नम्र विनंती.
दादांच्या आकस्मिक निधनामुळे बारामती खऱ्या अर्थाने पोरकी झाली आहे. आज बारामतीतील सामान्य नागरिक अनेक प्रश्नांना सामोरे जात आहे.
नगरपरिषदेचा कारभार अत्यंत असमाधानकारक पद्धतीने सुरू असल्याची नागरिकांमध्ये भावना आहे. एखादा हुकुमशहा ज्या पद्धतीने सत्ता चालवतो, त्याच पद्धतीने नगरपालिकेचा कारभार चालवला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
बारामतीमध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे, नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे आणि सर्व काही एका व्यक्तीच्या नियंत्रणात असल्यासारखा एककलमी कार्यक्रम सुरू असल्याची चर्चा आहे.
बारामती ही केवळ एक राजकीय जागा नाही; ती शरद पवार साहेबांनी आणि पवार कुटुंबांने वर्षानुवर्षे घडवलेली विश्वासाची भुमी आहे.
म्हणूनच पवार कुटुंबातील सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की, बारामतीतील सामान्य जनतेच्या समस्या, नगरपरिषदेचा कारभार, वाढती गुन्हेगारी आणि प्रशासनातील मनमानी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्द्यावे.
जनतेचा आवाज ऐका...
सोशल मीडियावर हे पत्र व्हायरल झालं असून अनेकांनी पत्रातील मजकुराशी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता या व्हायरल पत्रावर पत्रात उल्लेख कसलेले पवार कुटुंबातील सदस्यांपैकी कोण काय उत्तर देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.