'एकनाथ शिंदेंकडून ऑपरेशन देवेंद्र, राज्यातल्या माणसाला पंतप्रधान होऊ न देण्याचा डाव'; अमित शहांचं नाव घेत उद्धव ठाकरेंचा आरोप!

गद्दार गेलेत, कट्टर शिवसैनिक आपल्यासोबत आहेत.असं म्हणत ठाकरेंनी वाशिममधून फुटीर खासदारांवर हल्लाबोल केलाय.मीच उमेदवारी दिली होती, आणि तुम्हाला मतं द्यायचा सांगितलं,गद्दारांनी पक्ष चोरला, निशाणी चोरली तरी तुम्ही निवडून दिलं. मात्र खासदारांनी मतदारांशीही गद्दारी केली, त्याबद्दल मी माफी मागतो, असही ठाकरे म्हणालेत.शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्यातील कार्यकर्ता मेळाव्यात शिंदे गट, भाजप आणि पक्ष सोडून गेलेल्या माजी सहकाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना जनतेने धडा शिकवावा, असे आवाहन करत त्यांनी शेतकरी, पक्षफोड, घराणेशाही, चार्टर्ड विमानातून होणारे दौरे आणि राज्यातील विविध प्रश्नांवर सरकारला लक्ष्य केले. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांच्या भाषणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे ऑपरेशन देवेंद्र चालवत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, अनेक आमदार, खासदार आणि नेते पक्ष सोडून गेले, मात्र त्यामुळे शिवसेना कधीही संपणार नाही. शिवसेना ही कट्टर शिवसैनिकांच्या निष्ठेवर उभी आहे आणि व्यक्ती गेल्याने पक्ष कमकुवत होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांवर निशाणा साधताना त्यांनी "जो गेला तो संपला" असे म्हणत कार्यकर्त्यांना नव्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले. तसेच पक्षफोडीत भूमिका बजावणाऱ्यांवरही त्यांनी जोरदार टीका केली.
भाषणात ठाकरे यांनी काही खासदारांवर अप्रत्यक्ष टीका करत, निवडणुकीच्या वेळी पक्षाकडून सर्व प्रकारची मदत घेतल्यानंतरही त्यांनी पक्षाशी बेईमानी केल्याचा आरोप केला. काही नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना राजकीय संधी मिळावी यासाठी पक्षाचा वापर केल्याचा दावाही त्यांनी केला. घराणेशाहीचा आरोप ठाकरे कुटुंबावर करणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या पक्षातील उदाहरणांकडे पाहावे, असा टोला त्यांनी शिंदे गटाला लगावला.
उद्धव ठाकरे यांनी चार्टर्ड विमानातून फिरणाऱ्या नेत्यांवर टीका करत, राज्यातील शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती अधोरेखित केली. मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे खते, बियाणे किंवा शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे सत्ताधारी नेते आलिशान प्रवास करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विकासाच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसतील, तर अशा राजकारणाचा काय उपयोग, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ठाकरे यांनी पक्षफोडीच्या राजकारणावर भाष्य करत हे "ऑपरेशन टायगर" नसून "ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस" असल्याची टीका केली. भाजपने विकासापेक्षा विरोधी पक्षातील लोकांना फोडण्यावर भर दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. पक्षाचे चिन्ह आणि संघटना गमावूनही शिवसैनिकांनी निष्ठा कायम ठेवली, यामुळेच पक्ष उभा असल्याचे ते म्हणाले. निष्ठा पैशाने विकत घेता येत नाही, असा संदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
भाषणाच्या शेवटी उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील TET आणि NEET पेपरफुटीच्या घटनांवर सरकारवर टीका केली. पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी शेतकरी आत्महत्या, पिकविमा, शक्तिपीठ महामार्गामुळे होणारे विस्थापन आणि मराठवाड्याच्या विकासाचे प्रश्न उपस्थित केले. केवळ सत्तेसाठी पक्ष फोडण्यापेक्षा सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठवाड्यात तीन खासदार आहेत. मिंधेचं भविष्य शून्य आहे. भाजपा त्यांना कचऱ्यात टाकणार आहे. विमानात योगायोग असेल मुख्यमंत्री सोबत होते. मला पत्रकारांनी विचारलं मी म्हटले उच्च स्तरीय चर्चा झाली. हे ऑपरेशन टायगर नाही तर ऑपरेशन देवेंद्र आहे. येत्या काळात देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नको म्हणून अमित शहा आणि मिंधे यांनी खासदार फोडल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केलाय. मला वाटतय पुढे वेळ आली की पंतप्रधान बनवायचं आहे तर हे गुलाम मिंधे अमित शहांना मतदान करतील, असा आरोपही ठाकरेंनी केला.