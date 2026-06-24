/6 खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणखी जबरदस्त धक्का! आता थेट दिल्लीतून होणार मोठी कारवाई?

Operation Tiger : उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. पक्ष फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांना आणकी एक जबरदस्त धक्का बसणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनवर आता थेट दिल्लीतून मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे संसद भवनातील कार्यालय काढून घेतेल जाऊ शकते.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसनेले पुन्हा मोठे खिंडार पडले आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे, उत्तर पूर्व मुंबईचे संजय दिना पाटील अशी या खासदारांची नावे आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे एकूण 9 खासदार संसदेत होते. 6 खासदारांनी शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने ठाकरेंकडे फक्त 3 खासदार राहिले आहेत. खासदारांची संख्या एका झटक्यात कमी झाल्याने ठाकरें मोठा धक्का बसला आहे.
खासदारांची संख्या कमी झाल्याने संसद भवनातील कार्यालय टिकवण्याचे आव्हान ठाकरेंपुढे निर्माण झाले आहे. ठाकरेंच्या खासदारांची संख्या घटल्याने ठाकरेंच्या शिवसनेने संसदेतील कार्यालय काढून घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नियमाप्रमाणे दोन्ही सभागृहात एकूण किमान 5 खासदार असलेल्या पक्षांना संसद भवनात कार्यालय दिले जाते. पक्षाच्या संसदीय कामकाजासाठी संसद भवनातील कार्यालय दिले जाते. ठाकरेंकडे आता फक्त 3 खासदार असल्याने कार्यालय काढून घेतले जाऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, मुंबईत शिंदे गट नवीन शिवसेना भवन होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. शिंदेंची शिवसेना मुंबईत नवीन सेनाभवन उभारणार आहे. दादर, बीकेसीमध्ये जागेची शोधाशोध सुरू आहे. तर मुंबईसह राज्यभरात शिवसेनेची मोठी पक्ष कार्यालये उभारली जाणार आहेत, असेही पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. वास्तू बांधाल पण पावित्र्याचं काय असा सवाल ठाकरेंच्या नेत्यांनी शिंदेसेनेला विचारला आहे.