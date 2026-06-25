ठाकरेंच्या 6 खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचे की शिवसेनेत हेच ठरत नव्हते; 'ऑपरेशन टायगर' मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक? सगळा प्लान कसा ठरला?

Operation Tiger CM Devendra Fadnavis : चार वर्षानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप झाला. ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला. ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. 'ऑपरेशन टायगर' यशस्वी झाल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. शिंदेंच्या हे 'ऑपरेशन टायगर' महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा हायव्होल्टेज ड्रामा ठरला. सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले होते. या 'ऑपरेशन टायगर' बाबत अनेक खुलासे समोर येत आहेत. अशातच 'ऑपरेशन टायगर' मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांचे नाव समोर आले आहे. जाणून घेऊया मुख्यमंत्र्यांची भूमिका नेमकी काय होती.
ठाकरेंच्या 6 खासदारांच्या फुटीमागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक ठरल्याची माहिती आता समोर येत आहे. ऑपरेशन टायगर यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ पूर्ण करण्यात फडणवीसांनी महत्त्वाची शिष्टाई केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सुरुवातीला या खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचं की शिवसेनेत यावरून केंद्रीय नेतृत्वात चर्चा सुरू होती. मात्र, खासदारांनी शिवसेनेतच प्रवेश करावा अशी भूमिका फडणवीसांनी घेतल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांतून 5 खासदार तयार झाले होते. पण सहाव्या खासदाराचा तिढा कायम होता. अखेर फडणवीसांनी स्वतः संपर्क साधून त्याचं मन वळवलं आणि राजकीय भवितव्याची जबाबदारी घेण्याचं आश्वासन दिल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात हालचालींना वेग आला आणि सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र देत ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का दिला.
राज्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार फोडफोडीच्या राजकारणावरुन गदारोळ माजले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौन बाळगून होते. यावर त्यांन कोणतेही भाष्य केले नाही किंवा कोणत्याच प्रकारची काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला त्यानी एक सूचक विधान करत सर्वांनाच धक्का दिला. ऑपरेशन यशस्वी झाले आहे आणि रुग्ण एकदम सुदृढ आहे, त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावरुनच मुख्यमंत्र्यांची 'ऑपरेशन टायगर' मधील भूमिकेबाबत चर्चा सुरु झाली.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ऑपरेशन टायगर बाबत पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी निर्णय घेतील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. शिवसेना शिवसेना UBTच्या बंडखोर खासदारांच्या मुद्द्यावर अंतर्गत सल्लामसलत सुरु असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. अध्यक्षांना अंतिम निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी कायदेशीर, घटनात्मक तज्ज्ञांकडून मते घेण्यापूर्वी त्यांच्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. सर्व घटनात्मक, कायदेशीर बाबींचा विचार करून माहितीपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी अशाच प्रकारच्या परिस्थितीत पीठासीन अधिका-यांनी घेतलेले पूर्वीचे निर्णयदेखील तपासले जात आहेत, असेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान बंडखोर खासदार हे मशाल चिन्हावर निवडून आलेत. त्यामुळे ते ठाकरेंचेच असून त्यांना थारा देऊ नका अशी मागणी शिवसेना UBTच्या खासदारांनी ओम बिर्ला यांच्याकडे केली. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोरांबाबतही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला याच कालावधीत निर्णय घेतील अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.