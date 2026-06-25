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  • /ठाकरेंच्या 6 खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचे की शिवसेनेत हेच ठरत नव्हते; ऑपरेशन टायगर मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक? सगळा प्लान कसा ठरला?

ठाकरेंच्या 6 खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचे की शिवसेनेत हेच ठरत नव्हते; 'ऑपरेशन टायगर' मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक? सगळा प्लान कसा ठरला?

ऑपरेशन टायगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.  सहावा खासदार फोडण्यात बजावली भूमिका महत्त्वाची. मुख्यमंत्र्यांनी संपर्क साधून मन वळवल्याची माहिती सूत्रांकडून  झी 24 तासला मिळाली.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:41 PM IST
ठाकरेंच्या 6 खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचे की शिवसेनेत हेच ठरत नव्हते; 'ऑपरेशन टायगर' मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक? सगळा प्लान कसा ठरला?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंच्या 6 खासदारांना भाजपमध्ये घ्यायचे की शिवसेनेत हेच ठरत नव्हते; 'ऑपरेशन टायगर' मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक? सगळा प्लान कसा ठरला?
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