'...म्हणून लोकांना कंटाळा आलाय त्या पक्षात राहायचा'; ना उद्धव, ना आदित्य, निलेश राणेंनी 'या' व्यक्तीवर फोडलं फुटीचं खापर

Nilesh Rane Slams UBT: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 6 खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर संतापलेले ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. 'बंडखोरांना तुडवा' असं विधान राऊतांनी केलं. कालही राऊतांनी बंडखोर खासदारांना शिवीगाळ केली होती आणि त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले होते. राऊत यांनी केलेल्या या विधानाला आता निलेश राणेंनी उत्तर दिलं आहे.
"राज्यसभेवर खासदार असलेल्या राजकारणामध्ये माणसाने कुठली उदाहरणं द्यावी, त्याचा काहीतरी स्टँडर्ड असला पाहिजे. बाळासाहेब असे कधी बोलले मला माहीत नाही, पण अशी घाणेरडी उदाहरणं बाळासाहेबांनी कधीच दिली नाहीत. बाळासाहेबांचं नाव घेऊन संजय राऊत यांनी हे सगळं बोलणं थांबवावं. स्वतःचे खासदार, आमदार आपण टिकवू शकत नाही, त्याचा खापर दुसऱ्यांवर का फोडताय?" असा सवाल निलेश राणेंनी विचारला.
"तुमच्या आमदार खासदारांना तुमच्याबरोबर राहायचं नाही. हे काही संपलेलं नाही, अजूनही रांग आहे 'उबाठा'मधून बाहेर पडायची. हा काय शेवटचा टप्पा नाहीये! म्हणून बोलताना काहीतरी भान ठेवा, आपण काय बोलतो, कोणाबद्दल बोलतो, आणि किती वाईट बोलतो! वाईट बोलायला पण काहीतरी मर्यादा आहे. राजकारणामध्ये आपण तरुणांना, युवकांना पण काय शिकवतोय याच्यातून, या भाषेतून? ज्यांना यायचंय पक्षामध्ये, ते आमच्या पक्षात येणारच आहेत. खासदार आले किंवा आमदार आले. हे शेवट कुठे आहे? 'उबाठा'मध्ये आता सध्याची परिस्थिती अशी सांगते की, कोणालाच त्या पक्षामध्ये राहायचं नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जर आमच्याकडे इनकमिंग चालू असेल, तर आम्ही थांबवणार कसं? आम्ही फक्त नजर जरी फिरली ना, तरी लोकं आमच्याकडे येतायत," असं सूचक विधान निलेश राणेंनी केलं.
"स्वतः आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता संजय राऊत यांच्यावर आली आहे. त्यांच्या पक्षावर. नको ती भाषा वापरून सुधारणार काहीच नाही, एक तर इथपर्यंत वाटोळं जे काही केलंय पक्षाचं, त्याचं सर्वस्वी जबाबदार हे फक्त संजय राऊतच आहेत; 'उबाठा'चं जे काही वाटोळं झालंय ते राऊतांमुळेच! म्हणून मला त्यांच्याकडून ही भाषा ऐकून काही नवल वाटलं नाही. ते 'गटर छाप'च आहेत आणि ते गटर छापसारखीच भाषा वापरणार," अशी टीका निलेश राणेंनी केली आहे.
पत्रकार परिषदमध्ये संजय राऊतांनी खासदारावर खालच्या पातळीवर टीका केल्याबद्दल बोलताना, "हे काही नवीन नाहीये. आपल्याला जर आठवत असेल, इंटरव्यू चालू असताना पत्रकारांच्या समोर माईकच्या बाजूला थुकलेला आहे हा माणूस आणि काय काय कोणाकोणाबद्दल बोललेला आहे. हे असे संस्कार शिवसेनेत कधीच नव्हते. म्हणून लोकांना कंटाळा आलाय. त्या पक्षामध्ये राहण्याचा. रोज उठून हा काहीतरी बोलणार आणि पक्षाचं वाटोळं करणार. सामाजिक काय होतच नाही त्या पक्षामध्ये. लोकांना कंटाळा आला त्याचा. कोणाची कामेच होत नाहीयेत. एकनाथ शिंदे त्या पलीकडे जाऊन 24 तास उपलब्ध आहेत. पक्षाचा नेता पक्षाबरोबर उभा आहे." मग अशा पक्षामध्ये लोकं येणार," असं निलेश राणे म्हणाले.
संजय राऊत यांनी, कोणी बेईमानी करणार असतील तर त्यांना सोडायचं नाही, त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन राडे करायचे, असं विधान केलं. या विधानावरूनही निलेश राणेंनी निशाणा साधला आहे. "त्यांच्याकडे राडे करायला राहिले कोण? त्यांच्याच घरावर कोण येईल, खिडकीतून बघत राहावं त्यांनी. त्यांच्याकडे आता कोण नाही त्यांना सांभाळायला, उलटे फटके त्यांनाच पडतील. हे दुसऱ्या कुठल्या पक्षातून मारणार नाहीत, 'उबाठा'तूनच मारतील त्यांना," असा टोला निलेश राणेंनी लागवला.
"अरविंद सावंत लॉटरीमध्येच जिंकून आलेत. त्यांचं काय कर्तृत्व नव्हतं तिकडे. त्या लाटेमध्ये, जी काही लाट होती 2024 मध्ये आणि जे एक वातावरण चुकीचं वातावरण तयार करण्यात आलं आणि मग त्या लाटेत ते निवडून आले. त्यांना लॉटरी लागलीये. आज पण मतदारसंघ त्यांचा जाऊन बघा, सर्वात जास्त झोपडपट्ट्या त्यांच्या मतदारसंघात आहेत. पाणी नाही, इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचा प्रॉब्लेम, हे सगळे त्यांच्या मतदारसंघातले प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगतो. अरविंद सावंत स्वकर्तृत्वाने निवडून आलेले नाहीत. म्हणून इतक्या मोठ्या नेत्यावर बोलण्याच्या अगोदर त्यांनी स्वतःकडे बघावं, आपली उंची काय? आपण शिंदे साहेबांबद्दल बोलल्यावर ती बातमी बनेल, पण स्वतःला तपासा ना, तुम्ही कुठे आहात आणि शिंदे साहेब कुठे आहेत? याचा कधीतरी तपास अरविंद सावंत यांनी करावा," असा टोला निलेश राणेंनी लगावला.
"अरविंद सावंत आता 2029 मध्ये खासदार आयुष्यात परत कधीच बनू शकत नाहीत. आपला मतदारसंघ सांभाळा, मोठ्या नेत्यांवर बोलल्यावर फक्त बातमी छापून येईल किंवा टीव्हीवर येईल, त्याच्या पलीकडे तुम्हाला जे काही 2029 ला राखायचंय ना ते तुम्हाला राखता येणार नाही," असा इशारा दिला आहे.