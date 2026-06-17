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ठाकरेंचे पक्ष दुसऱ्यांदा फोडल्यावर एकनाथ शिंदेना मोठी लॉटरी लागणार? शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळणार? महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा मोठा पक्ष?

‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदेना मोठी लॉटरी लागणार आहे.  ठाकरेंचे पक्ष दुसऱ्यांदा फोडल्यावर शिंदेंच्या शिवसनेच्या खासदारांची संख्या वाढणार आहे. यामुळे शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळू शकते. इतकचं नाही तर शिवसेना महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा मोठा पक्ष ठरु शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:17 PM IST
ठाकरेंचे पक्ष दुसऱ्यांदा फोडल्यावर एकनाथ शिंदेना मोठी लॉटरी लागणार? शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळणार? महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा मोठा पक्ष?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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