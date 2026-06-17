/Explained: 6 खासदार फुटले ठाकरेंचे, टेन्शन वाढले भाजपाचे! राज्याची केंद्रातील गणितं बदलली; शिंदेंच नवे बॉस?

Maharashtra Politics : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीची पक्ष फुटल्यानंतर तिच खेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. एका रात्रीत त्यांनी पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप केला आहे. ज्यामुळे महायुतीतील भाजप पक्षालाही टेन्शन आलं आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. या सहा खासदारांना 2029 चे तिकीट आणि केंद्रीय मंत्रीपदाच्या आश्वासन देऊन महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
संजय जाधव
संजय देशमुख
नागेश पाटील आष्टीकर
ओमराजे निंबाळकर
संजय दिना पाटील
भाऊसाहेब वाकचौरे
महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघांतून 2024 च्या निकालानुसार प्रत्येक पक्षाचे खासदार किती आहे, यावर पहिले एक नजर टाकूयात. त्यानंतर पक्षीय बलाबल कसं आहे ते पाहा.
पक्ष खासदार
काँग्रेस 13
भाजप. 9
शिवसेना UBT. 9
राष्ट्रवादी SP. 8
शिवसेना. 7
राष्ट्रवादी. 1
इतर 1
आता एकनाथ शिंदेंच्या या खेळीमुळे उद्धव ठाकरेंचा पक्षातील 6 खासदार फुटले. हे सहा खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेल्यास महायुतीत सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आहे. तर यामुळे भाजपचे टेन्शन नक्कीच वाढणार, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ठाकरेंचे सहा खासदार शिंदेंसोबत गेल्यास कसं असेल पक्षीय बलाबल पाहूयात.
पक्ष खासदार
काँग्रेस 13
भाजप. 9
शिवसेना UBT. 9
राष्ट्रवादी SP. 8
शिवसेना. 13
राष्ट्रवादी. 1
इतर 1
ही आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत शिंदेंकडे सर्वाधिक खासदार आहे. दुसरीकडे रवी राणा
यांनी गौप्यस्फोट केला की ठाकरेंचे 2 खासदार माझ्या संपर्कात आहे. भविष्यात शिवसेना UBT मध्ये उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत राहतील. त्यामुळे असं झाल्यास एकनाथ शिंदे महायुतीसोबत महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
पक्ष खासदार
काँग्रेस 13
भाजप. 9
शिवसेना UBT. 3
राष्ट्रवादी SP. 8
शिवसेना. 17
राष्ट्रवादी. 1
इतर 1
सध्याची स्थिती
एनडीए -२९२
इंडिया आघाडी -२०८
इतर - ४०
रिक्त - ३
एकूण ५४३
TMC मधील संभाव्य फुटीनंतरचं चित्र
एनडीए- -३१२
इंडिया आघाडी- १८८
इतर - ४०
रिक्त -३
एकूण- ५४३
ठाकरेंच्या पक्षातील सहा खासदारांच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात राजकारणातील गणित तर बदलणारसोबत देशातील राजकारणातील सगळंच गणित बदलणार आहे. पश्चिम बंगालनंतर आता महाराष्ट्रातील या राजकीय खेळीमुळे भविष्यात कोणत्या कोण हा प्रश्न नक्कीच निर्माण झाला आहे. आगामी 2029 निवडणुकीची ही पूर्वतयारी महाराष्ट्रातील राजकारणातील बदलेले चित्र आणि समीकरण आणि पक्षांमधील नाराजीचे चित्र दिसतंय.