'किमान आदित्य ठाकरेंनी तरी...', बंडखोरीनंतर ओमराजेंचा निशाणा! फडणवीस-शिंदेंचं कौतुक करत म्हणाले, 'इतके आमदार असतानाही...'

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये चार वर्षात दुसऱ्यांदा उभी फूट पडली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 9 पैकी 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. विशेष म्हणजे या बंडखोरांच्या गटामध्ये ठाकरेंचे विश्वासू समजले जाणारे ओमराजे निंबाळकरांचाही समावेश आहे. ओमराजे हे ठाकरेंच्या नेतृत्वावर नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र आता या चर्चांना स्वत: ओमराजेंनी दुजोरा दिला आहे. एका मराठी वृत्तपत्राला बंडखोरीनंतर दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीमध्ये ओमराजेंनी महायुतीमधील नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील फरक सांगितला आहे.
ओमराजे निंबाळकरांनी उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व आणि महायुतीमधील नेत्यांचं नेतृत्व यामध्ये काय फरक आहे याबद्दल भाष्य केलं आहे. महायुतीचे नेते आणि तुमच्या पक्षनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीत तुम्हाला नेमका काय फरक दिसतो? असा सवाल ओमराजे निंबाळकरांना एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत विचारण्यात आला. या प्रश्नाला ओमराजे निंबाळकरांनी अगदी मनमोकळेपणे उत्तर देताना महायुतीच्या नेत्यांची कार्यपद्धती अधिक सक्रीय वाटत असल्याचं सांगितलं.
"दोन्हीकडील खूप मोठा आणि स्पष्ट फरक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे इतके आमदार निवडून आलेले असतानाही ते शांत बसलेले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही ते स्वतः फिरत आहेत. दुसरीकडे, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना फिरणे शक्य नाही हे मी समजू शकतो, पण किमान आदित्य ठाकरेंनी तरी फिरायला हवे होते. कार्यकर्त्यांना ताकद दिली पाहिजे होती, पण दुर्दैवाने ते झाले नाही," असं ओमराजे म्हणाले.
इतक्यावरच न थांबता ओमराजे निंबाळकरांनी भविष्यात उद्धवसेनेत काय अडचण दिसते याबद्दलही भाष्य केलं आहे. "खासदार म्हणून लोकांची कामे करण्यासाठी आपण इतके प्रयत्न करतो. तरीही नगर परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आपली सत्ता का येत नाही? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. हीच स्थिती राहिली, तर भविष्यात माझ्या राजकीय अस्तित्वालाही धोका निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशावेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून मी काय करावे?" असा प्रतिप्रश्न ओमराजे निंबाळकरांनी केला आहे.
मतदारसंघात कामे करताना नक्की काय अडचणी आहेत? असा प्रश्नही ओमराजेंना विचारण्यात आला. "लोकांना शेतरस्ते हवे आहेत, पूल हवे आहेत. गावात डीपी बसवण्यासाठी मी स्वतः तीन-तीन वेळा प्रस्ताव देऊनही कामे होत नाहीत. आमच्याकडे ना निधी असतो, ना काम करता येते. समोर सत्ता आणि पैसा आहे, माझ्याकडे पक्षाविषयी निष्ठा असूनही जर लोकांची कामे करता येत नसतील, तर लोकांसमोर जायचे कसे?" असा सवाल ओमराजेंनी केला.