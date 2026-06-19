/बंडानंतर ओमराजे निंबाळकर पहिल्यांदाच बोलले! ठाकरेंची साथ का सोडली? खरं कारण सांगत स्फोटक खुलासा

पुणे: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली असून सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. मात्र या सहा खासदारांना धाराशीवचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांचाही समावेश असल्याने अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. ओमराजेंनी अंतिम निर्णय 20 जूननंतर घेणार असल्याचं सांगितलं असलं तरी अचानक ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे सेनेमध्ये जाण्याचं कारण काय आहे यासंदर्भात स्वत:च खुलासा केला आहे.
ओमराजे निंबाळकरांनी ठाकरेंची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पहिल्यांचा एका मराठी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडण्याचं खरं कारण सांगितलं आहे. पक्षांतराचा निर्णय का घेतला? असं विचारलं असता ओमराजे निंबाळकरांनी, "निष्ठा आहे पण लोकांची कामे करता येत नसतील तर काय उपयोग?" असा प्रतिप्रश्न केला आहे. "समोर सत्ता आणि पैसा आहे, तर माझ्याकडे फक्त निष्ठा आहे. निष्ठा असूनही जर लोकांची कामे करता येत नसतील, तर लोकांसमोर जायचे कसे? शेवटी कोरड्या हाताने मी कधीपर्यंत फिरणार? त्यामुळे आता दुसरा पर्यायच उरत नाही," असं ओमराजे निंबाळकर म्हणालेत.
पुढे बोलताना, "भावनिकदृष्ट्या विचार केल्यास पक्ष सोडण्याचा निर्णय हा चुकीचा वाटतो पण राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास तो बरोबर आहे. मी सध्या पुण्यात असून 20 जूनला वडिलांच्या (पवनराजे निंबाळकर) हत्येच्या खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर धाराशिवमध्ये कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ," असेही ओमराजेंनी स्पष्ट केले आहे.
शिंदेसेनेत प्रवेशासंदर्भातील चर्चेबद्दलही ओमराजेंना प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर ओमराजेंनी आपण धर्मसंकटात असल्याचं मान्य केलं. "मी सध्या मोठ्या धर्मसंकटात आहे. जर भावनिक विचार केला तर हे पाऊल चुकीचे वाटते. पण राजकीय विचार केला तर तेच बरोबर आहे. शिंदेसेनेतील प्रवेशावरून माझ्यावर कार्यकर्त्यांचा प्रचंड दबाव आहे. मी सध्या पुण्यात आहे. 20 जूनला माझ्या वडिलांच्या हत्येच्या प्रकरणाचा निकाल जाहीर होणार आहे. त्यानंतर मी मतदारसंघात जाऊन कार्यकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करेन आणि पुढील निर्णय घेईन," असं ओमराजेंनी स्पष्ट केलं आहे.
ठाकरेंचा पक्ष सोडून शिंदे सेनेत जाताना पक्षांतर करताना काही आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. याबद्दल काय सांगाल? असा प्रश्न विचारण्यात आला. "पैसे घेतल्याची चर्चा संपूर्णपणे खोटी आणि तथ्यहीन आहे. माझ्यासाठी सत्ता आणि पैसा नेहमीच गौण राहिले आहेत. हा निर्णय पैशांसाठी नाही, तर मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आहे. माझ्याकडे अपेक्षेने पाहणाऱ्या मतदारांसाठी आहे" असं ओमराजे म्हणाले. "कोणत्याही प्रकारे पैशांचा व्यवहार झालेला नाही. मी पैशासाठी राजकारणात आलेलो नाही. तसे असते तर यापूर्वीच पक्षप्रवेश केला असता. राहिला प्रश्न वाय प्लस सुरक्षेचा. कुठला खासदार फोनवर प्रत्येकाशी बोलतो. मी प्रत्येकासोबत फोनवर बोलत आहे. मला कुठल्याही सुरक्षेची गरज नाही.