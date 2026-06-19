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'...तुडवून सरळ करा या आदेशाची...', खासदार फूट प्रकरणात राज ठाकरेंची एन्ट्री? दोन्ही बंधूंनी मिळून एकत्र...

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फुटले असून त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच राज ठाकरे मात्र कुठेच दिसून आलेले नाहीत. अशातच आता त्यांची या प्रकरणात एन्ट्री होण्याची शक्यता एका गोष्टीमुळे निर्माण झाली आहे. त्याबद्दलच...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:44 PM IST
'...तुडवून सरळ करा या आदेशाची...', खासदार फूट प्रकरणात राज ठाकरेंची एन्ट्री? दोन्ही बंधूंनी मिळून एकत्र...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'...तुडवून सरळ करा या आदेशाची...', खासदार फूट प्रकरणात राज ठाकरेंची एन्ट्री?
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