'...तुडवून सरळ करा या आदेशाची...', खासदार फूट प्रकरणात राज ठाकरेंची एन्ट्री? दोन्ही बंधूंनी मिळून एकत्र...

महाराष्ट्रामध्ये चार वर्षांपूर्वी झालेल्या राजकीय भूकंपाची आठवण करुन देणारा घटनाक्रम पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्याच शिवसेनेसोबत घडला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 9 पैकी 6 खासदारांनी बंड केलं असून वेगळा गट स्थापन केल्याची चर्चा आहे. संसदीय पक्षाच्या बैठकीला व्हिप जारी करुनही सहा खासदारांनी गैरहजर राहत बंडावर जवळपास शिक्कामोर्तब केलं आहे. असं असतानाच आता या वादामध्ये उद्धव ठाकरेंचे बंधू आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे मदत करणार का? अशी चर्चा आहे. या चर्चेदरम्यानच मुंबईत झळकलेल्या एका होर्डिंगने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. या खासदार बंडखोरी प्रकरणामध्ये खरोखरच राज ठाकरेंची एन्ट्री होणार का हे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल. पण त्यापूर्वीच ठाकरे बंधूंना थेट होर्डिंगमधून आवाहन करण्यात आलं आहे.
'आम्ही गिरगांवकर' ग्रुपकडून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदार फुटीनंतर मोठं होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. या होर्डिंगमध्ये राज आणि उद्धव यांचा मोठा फोटो दिसत असून त्याखाली समस्त गिरगावकरांकडून ठाकरे बंधूंना एक खुलं पत्र लिहिण्यात आलं आहे. या पत्रातील मजकूर जसाच्या तसा खालीलप्रमाणे:
प्रति: माननीय ठाकरे बंधू,
आता, आपणच मराठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब आहात. अनेकजण पाठीत सुरा खुपसून पक्षाशी गद्दारी करून निघून गेले, मात्र आजदेखील लाखो निष्ठावंत मराठी तुमच्याच सोबत होते आणि मरेपर्यंत राहणार. आपल्याला हात जोडून विनंती करीत आहेत की,
"आपण दोघांनी मिळून एकत्र जाहीर सभा घेऊन तमाम मराठी लोकांसाठी आदेश द्यावा." तो असा की, "सत्ता असो किंवा नसो, मराठी आणि महाराष्ट्रासाठी कोणाचीही पर्वा न करता मराठी अस्मितेकरिता जे विरोधात असतील त्यांना सरळ तुडवून सरळ करा...!!"
या आदेशाची वाट पाहत आहेत. यापुढे जो पक्ष मराठी लोकांचा विचार करणार, आम्ही त्यांच्यासोबत असणार; मग तो नेता कोणत्याही पक्षाचा असो.
दरम्यान, ऑपरेशन टायगरसंदर्भात मनसेचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकरांनी आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. "जे काही देशात सुरू आहे योग्य नाही. आपण कोणत्यातरी एका पक्षाकडून चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवत असतो, त्या पक्षाची विचारधारा घेऊन आपण निवडणूक लढवतो. लोकही त्या पक्षाच्या चिन्हाला आणि विचारधारेला मतदान करतात, अशावेळी पक्ष बदलला जातो त्यामुळे त्या पक्षाचा अवमान होतोच, पण लाखो लोक जी मतदान करतात त्यांच्या मताचा देखील अवमान होतो. भाजपकडून हा पक्ष फोड तो पक्ष फोड असं सगळं काही सुरू आहे, सध्या देशात लोकांची पोरं आपल्या कडेवर घेऊन फिरायची दिवस आले आहेत," असा टोला नांदगावकरांनी लगावला होता.
ठाकरेंची शिवसेना फुटल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ठाकरे ब्रँड संपवला जात आहे का? असा सवाल विचारण्यात आला असता बाळा नांदगावकर यावरही व्यक्त झाले. "समाजात तुम्ही किती योगदान देता त्यावर सर्व गोष्टी उभ्या राहतात. ठाकरे आणि पवार या दोन कुटुंबियांच्या भोवती महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत असते. अशावेळी हे उध्वस्त करण्याचं स्वप्न असेल तर लोकं असं उध्वस्त करू देणार नाही. कारण त्या कुटुंबाने तेवढं योगदान दिलेलं आहे. आमच्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला एवढ्या मोठ्या पदावर नेऊन बसवलं त्यामुळे जाण असली पाहिजे आपण काय होतो याची," असा टोला नांदगावकरांनी बंडखोरांचा थेट उल्लेख न करता लगावला.