'खासदार फुटणार याची कल्पना उद्धव ठाकरेंना तुम्ही दिली होती?' ठाकरेंच्या खासदाराने सांगितलं नेमकं काय घडलं!

UBT MP Rajabhau Vaje Reaction: उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या शिवसेन बैठकीला 6 खासदारांची दांडी पाहायला मिळाली. दीड तास बैठक सुरु होती पण ते 6 खासदार आलेच नाहीत. गैरहजर खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून खासदारांना 7 दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. दरम्यानबैठकीला न येणं म्हणजे व्हीपचं उल्लंघन, कारवाई होणार, असा इशारा राऊत यांनी दिला.त्या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार असे राऊत म्हणाले. यावर ठाकरेंचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. पक्ष नेतृत्व निर्णय घेईल तो मला मान्य आहे. मला व्हीप होता, मी हजर झालो. 14 तारखेला माझ्यासमोर बोलणं झाल, त्यानंतर काय बोलणं झालं मला माहिती नाही. यावर खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले राजाभाऊ? सविस्तर जाणून घेऊया. खासदार फुटणार याची मला कल्पना नव्हती. मला कोणी भेटलेले नाही. मी कोणाला भेटलो नाही, असे राजाभाऊ म्हणाले.काल खासदारांना अपशब्द वापरले गेले त्यामुळे ते नाराज झाले असे म्हणतात, यावर राजाभाऊ वाजेंनी प्रतिक्रिया दिली. मी माझ्यापुरता बोलणार आहे. ज्यांनी ज्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले त्यांना विचारा, असेही ते म्हणाले.
भास्कर जाधवांच्या विधानावर राजाभाऊंना प्रश्न विचारण्यात आला. भास्कर जाधव काही बोलले असतील ते त्यांना माहिती. मी माझं काम केलंय. वरिष्ठ नेते ठरवतील ते मला मान्य असेल. मी माझ्यापुरतं बोलेन, असे स्पष्टीकरण राजाभाऊ वाजे यांनी स्पष्ट केलंय. खासदार फुटले असा मेसेज तुम्ही दिला, असे म्हटले जाते.यावरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. उद्धव ठाकरेंना मेसेज देणारा मी कोण? असे ते म्हणाले.
‘ऑपरेशन टायगर’ हा विरोधी पक्षातील नेते आणि खासदारांना आपल्या बाजूला खेचण्यासाठी राबवण्यात येणारा एक राजकीय डाव असल्याचे बोलले जाते. सत्ताधारी गटाकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने संपर्क साधून असंतुष्ट नेत्यांना फोडण्याचा प्रयत्न यात केला जातो. यामध्ये राजकीय दबाव, भविष्यातील संधी आणि सत्ता यांचा वापर केला जातो, अशी चर्चा आहे.
ठाकरे गटातील काही खासदार गेल्या काही दिवसांपासून नाराज असल्याची माहिती होती. पक्षातील निर्णयप्रक्रियेत सहभाग कमी मिळणे, स्थानिक राजकारणातील मतभेद आणि आगामी निवडणुकीतील अनिश्चितता या कारणांमुळे असंतोष वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन टायगर’ सक्रिय झाल्याचे सांगितले जाते. विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित खासदारांशी अनेक स्तरांवर संपर्क साधण्यात आला. मुंबईसह दिल्लीत काही गुप्त बैठका झाल्याचीही चर्चा आहे. या बैठकीत भविष्यातील राजकीय गणित, तिकिटांची हमी आणि सत्तेतील भूमिका यावर चर्चा झाली असल्याचे सांगितले जाते.
जर 6 खासदार फुटल्याची माहिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाली, तर ठाकरे गटासाठी हे मोठे नुकसान ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना पक्षाच्या ताकदीवर थेट परिणाम करू शकते. यामुळे संघटनात्मक पातळीवर नव्याने बांधणी करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या घडामोडीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू शकतात. आणखी नेते पक्षांतर करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाकडून नाराज नेत्यांना थांबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.