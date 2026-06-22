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ऑपरेशन टायगर सक्सेस! ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांचा पक्ष प्रवेश कसा झाला? एकनाथ शिंदेंनी डायरेक्ट काद्याच्या भाषेत सर्व सांगितले

ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले आहे.  ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांचा शिवसेनेते जाहीर पक्ष प्रवेश  झाला आहे.  एकनाथ शिंदेनी डायरेक्ट काद्याच्या भाषेत पक्ष प्रवेश कसा झाला हे जाहीरपणे सांगितले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:46 PM IST
ऑपरेशन टायगर सक्सेस! ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांचा पक्ष प्रवेश कसा झाला? एकनाथ शिंदेंनी डायरेक्ट काद्याच्या भाषेत सर्व सांगितले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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