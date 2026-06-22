/ऑपरेशन टायगर सक्सेस! ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांचा पक्ष प्रवेश कसा झाला? एकनाथ शिंदेंनी डायरेक्ट काद्याच्या भाषेत सर्व सांगितले

Eknath Shinde On Operation Tiger : एकनाथ शिंदे यांचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या 6 फुटीर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश झाला आहे. मुंबईत ठाकरेंच्या 6 खासदारांचा पक्ष प्रवेळ सोहळा पार पडला. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले. या पक्ष प्रवेशावेळी एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर जोरदार निशाणा साधला. आपण ऑपरेशन अर्थवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो असं म्हणत ऑपरेशन टायगर सक्सेस झाल्याची मोठी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली.
आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही. ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले. 6 बंडखोर खासदारांच्या पक्षप्रवेशानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सुनावलं. 2022 मध्ये पहिलं राजकीय ऑपरेशन केलं असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला. शिंदेंनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर प्रहार केला. मी गावाला गेलो की पोटदुखी होते म्हणत ठाकरेंवर निशाणा साधला. संजय जाधव ग्राऊंड लेव्हलवर काम करणारे नेते..संजय जाधवांची जमिनीशी घट्ट नाळ. एकनाथ शिंदेंनी जाधवांचं कौतुक केले. आता थेट षटकार मारला. 2022मध्ये शिवसेना वाचवण्यासाठी उठाव केला म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. 6 खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश झाला आहे. इथे 6 टायगर उपस्थित आहेत. आमच्याकडे 3 संजय म्हणत एकनाथ शिंदेंनी संजय राऊतांना टोला लगावलाय.