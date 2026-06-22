/मोठी बातमी! ॲापरेशन टायगर यशस्वी; 6 खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेश निश्चित, मुहूर्तासह एकत्र फोटो-व्हिडीओ सगळंच ठरलं

महाराष्ट्रात गेल्या आठ दिवसांपासून ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अखेर एकनाथ शिंदे यांचं ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालं म्हणायला हवं. कारण उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 बंडखोर खासदारांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील पक्ष प्रवेश निश्चित झाला आहे. आज दुपारी मुंबईत 3 वाजता सर्व 6 खासदार हे अधिकृतपणे शिवसेनेमध्ये असणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थिती सहा खासदारांची आज मुंबईतील वायबी चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद असणार आहे.
या सहा खासदारांच्या पक्ष प्रवेशानंतर महायुतीत सर्वात अधिक खासदार हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे असणार आहे. भाजपकडे 9 खासदार आहे तर महाराष्ट्रात काँग्रेसचे आणि शिंदे गटाचे खासदार एकच असणार आहे. सहा खासदारांच्या पक्ष प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंचे लोकसभा खासदारांची संख्या ही 13 असणार आहे. संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटली आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील आणि भाऊसाहेब वाकचौरे हे आज शिंदे गटात प्रवेश करणार आहेत.
एकनाथ शिदेंच्या या खेळीमुळे महायुतीत आता नवा बॉस एकनाथ शिंदे असतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये आलबेल नाही, अशी चर्चा रंगली होती. आता अशात शिंदेंचे ऑपरेशन टायगरमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणातील गणित तर बदली. शिवाय मोठा भूकंप नक्कीच झाला आहे.
गेल्या आठवड्याभरात ऑपरेशन टायगरसंदर्भात अनेक घडामोडी पाहिला मिळाल्यात. दिल्लीपासून ते महाराष्ट्रपर्यंत ऑपरेशन टायगरमुळे सगळीकडे एकामागोमाग घडामोडी घडत होता. पश्चिम बंगालमध्ये माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बंडखोरीचा फटका बसला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना जोरदार धक्का दिला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदार फुटीनंतर त्यांचे आमदार आणि मुंबईतील नगरसेवक लक्ष्य असणार आहे, अशा बातम्या देखील समोर आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात हा फटका लक्षात घेता आता उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी ज्या खासदारांनी बंडखोरी केली त्या मतदार संघात जाऊन ते मतदारांशी संवाद साधत आहेत. पण ऑपरेशन टायगर असंच सुरु राहिलं तर महाराष्ट्रातील राजकारणातील महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा पक्षाचे अस्तित्व मात्र धोक्यात आले आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रातील राजकारणातील प्रमुख पक्षांची स्थिती काय असणार हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.