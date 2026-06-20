पुढल्या 24 तासांमध्ये... उद्धव ठाकरे Action Mode वर; सर्व 6 बंडखोर खासदारांना...

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 18 जून 2026 रोजी संसदीय गटच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या सहा खासदारांना नोटीस पाठवली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी ही नोटीस पाठवली असून 24 तासांमध्ये या नोटीसला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. 24 तासांमध्ये उत्तर दिलं नाही तर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. अनिल देसाई यांनी सहा खासदारांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात. या नोटीसमधील मजकूर जसाच्या तसा खालीलप्रकारे:
खासदार (लोकसभा),
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
यांसी, जय महाराष्ट्र !
विषय: पक्षाचा पक्षादेश (व्हिप) जारी करूनही गुरुवार, दिनांक 18 जून 2026 रोजी झालेल्या लोकसभा सदस्यांच्या बैठकीस गैरहजर राहिल्याबद्दल 'कारणे दाखवा' नोटीस
मी, खाली सही करणारा, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) लोकसभा संसदीय पक्षाचा मुख्य प्रतोद, यांच्याद्वारे मंगळवार, दिनांक 16 जून 2026 रोजी पक्षाचा पक्षादेश जारी करण्यात आला होता, ज्याद्वारे आपणांस कळविण्यात आले होते की लोकसभा सदस्यांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, सदर बैठक गुरुवार, दिनांक 18 जून 2026 रोजी सकाळी 11:00 वाजता, खोली क्र. 128A, संविधान भवन येथील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या कार्यालयात होईल, असे पक्षादेशामध्ये नमूद करण्यात आले होते. सदर पक्षादेश दिनांक 16 जून रोजी ईमेल, व्हॉट्सअॅप आणि आपल्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोच करण्यात आला होता. परंतु, आपण या बैठकीस गैरहजर राहिलात. आपल्या गैरहजेरीबाबत आपण आपल्या पक्षाचे संसदीय गटनेते, खासदार अरविंद सावंत यांना अथवा मुख्य प्रतोद या नात्याने मला कोणतेही कारण कळवले नाही किंवा संपर्क साधला नाही.
आपल्या या बैठकीतील गैरहजेरीची पक्षाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच हे पक्षादेशाचे उल्लंघन आहे. त्यानुसार, पक्षाचा मुख्य प्रतोद म्हणून मी ही 'कारणे दाखवा' नोटीस जारी करून आपणांस निर्देश देत आहे की, या पक्षविरोधी वर्तनाबद्दल आपण हे पत्र मिळाल्यापासून चोवीस तासांच्या आत खुलासा सादर करावा.
याशिवाय, कृपया लक्षात घ्या की, या कालावधीत आपल्याकडून कोणताही योग्य प्रतिसाद किंवा स्पष्टीकरण प्राप्त न झाल्यास, आपण स्वेच्छेने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, असे मी गृहीत धरेन. तसेच, भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपण आपल्या कृतीच्या परिणामांसाठी जबाबदार असाल, याची नोंद घ्यावी.
आपला विश्वासू,
अनिल देसाई
मुख्य प्रतोद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)