/ऑपरेशन टायगरला वेग? ठाकरेंचे खासदार संजय देशमुख, संजय जाधव दिल्लीला रवाना, राजधानीत वेगवान घडामोडी

Thackeray Shivsena MP Left for Delhi: ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरू असतानाच आता उद्धव ठाकरेंचे खासदार हे तातडीनं दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. संजय देशमुख आणि संजय जाधव चार्टर्ड विमानानं दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. संजय राऊत आणि अनिल देसाई हे कालपासून दिल्लीत आहेत, तर दुसरीकडे अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजेदेखील उद्या दिल्लीसाठी रवाना होणार आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये चांगल्याच हालचाली वाढल्या आहेत. ठाकरेंचे नऊ खासदार उद्या दिल्लीत उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिल्लीत राजकीय हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजे उद्या दिल्लीत असणार आहेत. संसदीय पक्षाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत येत असल्याची माहिती आहे. शिवसेना पक्षाचे चार खासदार उद्या संसदीय बैठकीसाठी दिल्लीत आहे. शिवसेना ठाकरे पक्ष फुटण्याच्या उंबरठ्यावर असताना पक्षाचे चार खासदार उद्या दिल्लीत असतील. संजय राऊत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे आणि अरविंद सावंत हे उद्या दिल्लीत असतील.
पक्षांतर बंदी कायदा लागू होवून अपात्रता टाळायची असेल तर दोन तृतीयांश खासदार फुटावे लागतील. म्हणजे सध्या शिवसेना (युबीटी) पक्षाकडे 9 खासदार आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजे 6 खासदारांनी जर एक गट स्थापन करून एनडीएला पाठींबा देण्याचं ठरवलं तर त्यांना एनडीएतील एखाद्या घटक पक्षात विलीन व्हावं लागेल. अन्यथा त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो.
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांच्या गटाने आपला गट ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या नव्या पक्षात विलीन केला आहे. याच धर्तीवर ‘ऑपरेशन टायगर’ची दिशा ठरवली जाईल.
महाराष्ट्रात शिवसेना UBTचे खासदार फोडण्यासाठी ऑपरेशन टायगरला वेग आला असताना या मोहिमेला अचानक ब्रेक लागल्याची माहिती समोर आली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे जे खासदार फुटण्याची चर्चा आहे, त्या खासदारांच्या गटाला केंद्रात एक मंत्रिपद हवं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. शिवाय त्या खासदारांनी सुरक्षित भवितव्याची हमीही केंद्रातील नेत्यांकडं मागितल्याची माहिती आहे. केंद्रीय नेतृत्वाकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्यानं ही मोहीम आता थंडावल्याची माहिती समोर आली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून फुटणा-या खासदारांना 2029मध्येही उमेदवारी मिळण्याची हमी हवीये. आता शिवसेनेत एकेका जागेसाठी खूप दावेदार आहेत. त्यामुळं येणा-या खासदारांना उमेदवारीची हमी कशी द्यावी असा यक्षप्रश्न शिवसेना नेतृत्वासमोर असल्याचं सांगण्यात येतंय. शिवाय कॅबिनेट मंत्रिपद दिल्यावर शिवसेनेत नाराजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिवसेना पुन्हा फुटणार म्हटल्यावर ही फूट पाडण्यासाठी बंडखोरांकडं आवश्यक संख्याबळ असणं गरजेचं आहे. फक्त सहा किंवा सात खासदारांनी फुटून चालणार नाही. पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार हे ही फुटण्याची आवश्यकता आहे. पक्षात उभी फूट प़डलीये हे कागदावर सिद्ध झालं तरच ऑपरेशन टायगर यशस्वी होणार आहे.
खासदारांच्या संभाव्य गटाला जरी मंत्रिपद मिळालं मग हे मंत्रिपद कोणत्या खासदाराला देण्यात यावं हे सुद्धा अजून निश्चित नसल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यावरुनही या खासदारांमध्ये मतभिन्नता असल्याची माहिती आहे. उद्धव ठाकरेंनी खासदारांना चुचकारण्यास सुरुवात केलीय. संजय राऊतांचाही स्वर मवाळ झालाय. एवढंच नाहीतर दिल्लीतही त्यांनी तळ ठोकलाय. अशी परिस्थितीत पदरात काहीच ठोस पडत नसताना पक्षांतर करण्याची जोखीम खासदार घेतील की नाही याबाबत शंका आहे. तरीही पुढचे सहा दिवस सहा रात्री दोन्ही शिवसेनेसाठी अतिशय महत्वाच्या असल्याचं सांगण्यात येतंय.