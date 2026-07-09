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'शरद पवारांवर शंका...'; शिंदे-पवारांच्या भेटीवर राऊतांची नाराजी, स्पष्टच म्हणाले, 'विश्वासार्हता कमी झाली...'

ऑपरेशन टायगर नंतर ऑपरेशन तुतारी होणार असल्याची चर्चा राज्यात होत आहे. शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट त्यांच्या दालनात घेतल्याने चर्चेला उधाण आलं आहे. यावर संजय राऊतांनी भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:51 PM IST
'शरद पवारांवर शंका...'; शिंदे-पवारांच्या भेटीवर राऊतांची नाराजी, स्पष्टच म्हणाले, 'विश्वासार्हता कमी झाली...'
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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