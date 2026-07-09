'शरद पवारांवर शंका...'; शिंदे-पवारांच्या भेटीवर राऊतांची नाराजी, स्पष्टच म्हणाले, 'विश्वासार्हता कमी झाली...'

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आता ऑपरेशन तुतारी होणार असल्याच्या चर्चा राज्यात होत आहेत. शिंदे-पवार भेटीवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवारांची विश्वासार्हता कमी झाली, अशा शब्दांत संजय राऊतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
'शरद पवार हे मोठे नेते आहेत. पण एखाद्या गद्दाराने आपलं सरकार पाडलं. त्या गद्दारांच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणे याच्यामुळं विश्वसार्हता कमी होते आणि घसरते. शरद पवार आदरणीय आहेत. पण ज्या एकनाथ शिंदेनी ज्या गद्दारीची वाळवी लागली,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी दिली आहे.
'अख्ख विधानभवन ओस पडलं होतं का? समोर राष्ट्रवादी भवन आहे, बाय बी चव्हाण प्रतिष्ठान आहे हे आमचं एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याचा मत आहे. आम्ही कधीही गद्दारांच्या अशा ठिकाणी जाऊन आमच्या पक्षाच्या बैठका घेण्याचं एवढे आम्ही काय म्हणतात ते सहिष्णू नाही आणि एवढं आमचं मन नक्कीच मोठं नाही. आम्ही करणार सुद्धा नाही. ज्यांचा आहे त्यांनी ते करावं. पण आम्हाला ते मान्य नाही. त्यांना तर कोणाला पटत असेल त्यांनी ते करावे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता कमी होते,' असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
'आम्ही जर असतो तर आम्ही अजित पवारांच्या दालनात आमच्या पक्षाची बैठक घेतली नसती कारण आमच्या दृष्टीने त्यांनी शरद पवारांशी गद्दारी केली. हे आम्ही लक्षात ठेवलं असतं आणि ते आम्ही ते पथ्य पाळलं असतं त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीला अनेक घटकांनी पथ्य पाळला पाहिजे,' असंही राऊतांनी म्हटलं आहे.
'शरद पवार एनडीएबरोबर जाणार नाही हे मी खात्रीने सांगतो. सामनामध्ये मी तसा अग्रलेख लिहिला आहे. शरद पवार यांच्या विचारधारेविषयी शंका घेण्याचे मला कारण नाही. मी त्यांना फार जवळून पाहतो
पण कालच्या कृतीविषयी मात्र शिवसेना ही ज्याला तुम्ही इंग्रजीमध्ये मध्ये म्हणता अस्वस्थ झाले या गोष्टीची गरज नव्हती. तुम्ही काय महाराष्ट्राला दाखवता तुम्ही गद्दारांना प्रतिष्ठा देत आहात मग तुमच्या पक्षात जे बेईमान झाली त्याच्याविषयी तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही,' असा टोलाही संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
'तुमच्या पक्षाची गद्दारी झाली अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली. त्याला आम्ही गदारीच म्हणतो बंडखोरी म्हणत नाही ही गद्दारी आहे मग त्या गद्दारीविरुद्ध कोर्टात जाणं किंवा त्यांच्याविषयी भूमिका घेणे हे कशा करता. आम्ही आमच्या गद्दाराविरोधात लढत आहोत तुम्ही त्यांना प्रतिष्ठा कशाला देता. कोण आहे ते काही यशवंतराव चव्हाण आहेत का? एकनाथ शिंदे म्हणजे यशवंतराव चव्हाण आहेत का? शंकराव चव्हाण आहेत का? वसंत दादा पाटील आहेत का? वसंतराव नाईक आहेत का? विलासराव देशमुख आहेत का? का मनोहर जोशी आहेत? त्यांच्या दालनात जाऊन तुम्ही कोणीही अशा प्रकारची बैठका घेता आम्हाला हे मनाला लागलेली गोष्ट आहे. मी जरी त्यांचे आणि माझे पक्ष अत्यंत स्नेहाचे आणि प्रेमाचे असले तरी मी माझ्या पक्षाच्या भूमिकेवर ठाम आहे गद्दारी ही गद्दारी आहे.'
'ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षात झालेला गद्दारीविषयी मी त्याच द्वेषाने बोललो गद्दाराला माफी नाही तर ज्या महाराष्ट्रात लागलेले गद्दारीची किड दूर होईल जर मोठे नेते गद्दारांना प्रतिष्ठा देत राहिले तर या राज्याचे बदनामी होणार. माननीय पवार साहेब यांच्या बरं मी कधीही बोलू शकतो माझा त्यांच्यावरती प्रेम आहे त्यांचे माझ्यावर प्रेम आहे. तरीही हा जो विषय आहे हा विषय आमच्यासाठी पक्ष म्हणून गंभीर आहे. आम्ही तुमच्या पक्षातला गद्दारांना कधी प्रतिष्ठा देणार नाही. ज्याने तुमच्याशी गद्दारी केली आम्ही त्यांच्या दालनात त्यांच्या छताखाली कधीही आमच्या पक्षाच्या बैठका घेणार नाही, असंही राऊतांनी स्पष्ट केलं आहे.