  • मुंबईतील मोक्याचे जागेवरील मोकळे भूखंड आणि व्‍यावसायिक इमारती खरेदी करण्याची संधी; BMC कडून 12 मालमत्तांचा ई-लिलाव

मुंबईतील मोक्याचे जागेवरील मोकळे भूखंड आणि व्‍यावसायिक इमारती खरेदी करण्याची संधी; BMC कडून 12 मालमत्तांचा ई-लिलाव

मुंबई महापालिकेकडून 12 मालमत्‍तांची ई-लिलाव कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.   मोकळा भूखंड, व्‍यावसायिक इमारत आदींचा यात समावेश आहे.   दिलेल्‍या मुदतीत 378 कोटी 63 लाख 67 हजार 557 रूपयांचा थकीत मालमत्‍ता करभरणा न केल्‍यास मालमत्‍तांंचा लिलाव होणार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 05:50 PM IST
BMC Property Auction : मालमत्ताकर थकविणा-या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात मुंबई महानगरपालिकेने कठोर पावले उचलत जप्ती आणि लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या मोहिमे अंतर्गत महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन खात्याने 23 फेब्रुवारी रोजी एकूण 12  मालमत्तांची जाहीर ई - लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्‍यात 10 मोकळे भूखंड, 1 व्‍यावसायिक इमारत आणि एका संमिश्र वापराच्‍या मालमत्‍तेचा समावेश आहे. 

12 थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई

मालमत्ता करापोटी या 12 थकबाकीदार आस्थापनांकडे दंड रकमेसह एकूण 378 कोटी 63 लाख 67 हजार 557 रुपये इतकी मोठी थकबाकी प्रलंबित आहे. वारंवार नोटीस देऊनही थकीत कर भरणा न केल्याने संबंधित 12 मालमत्‍ताधारकांना कर भरणा करण्‍यासाठी 21 दिवसांची दीर्घ नोटीस बजाविण्‍यात आली आहे. या मुदतीत कर भरणा न केल्‍यास लिलाव केला जाणार आहे. त्‍यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्‍यात आली आहे. दरम्‍यान, मालमत्‍ताकर थकविणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अशीच कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे.

BMC चा मालमत्ता कर थकवणारे हे 12 थकबाकीदार कोण?

याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या एच पश्चिम, एस, आर दक्षिण आणि ई या प्रशासकीय विभागांमधील थकीत कर धारकांच्या मालमत्तांवर अद्ययावत सुधारित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम  1888 च्या कलम 206 (2) नुसार, लिलावाची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या बारा मालमत्‍तांची जाहीर ई लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. त्‍यात एच पश्चिम विभागात मेसर्स सुमेर असोसिएट्स यांच्‍या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 188 कोटी 46 लाख 247 रूपये), एस विभागातील भांडुप येथील मेसर्स राजहंस असोसिएट्स यांच्‍या नावे असलेली व्‍यावसायिक इमारत (थकबाकी रक्‍कम 47 कोटी 2 लाख 99 हजार 687 रूपये), आर दक्षिण विभागात कांदिवली पूर्व येथील विठ्ठलराव खापरे यांच्‍या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 64 लाख 29 हजार 461 रूपये), एच पश्चिम विभागात श्री. रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व इतर यांच्‍या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 10 कोटी 4 लाख 27 हजार 825 रूपये), ई विभागात रे रोड येथील श्री. मुल्‍ला गुलाम अली यांच्‍या नावे असलेले 3 भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 9 कोटी 39 लाख 10 हजार 668 रूपये), (थकबाकी रक्‍कम 04 कोटी 15 लाख 19 हजार 830 रूपये), (थकबाकी रक्‍कम 85 कोटी 38 लाख ७८ हजार १८५ रूपये), एच पश्चिम विभागात खार येथील श्री. पी.के. मोदी यांच्‍या नावे असलेला भूखंंड (थकबाकी रक्‍कम २ कोटी १४ लाख ५३ हजार 46 रूपये), एच पश्चिम विभागात मेसर्स एल्‍को आर्केड निवासी आणि बिगरनिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या नावे असलेली संमिश्र वापराची मालमत्‍ता (थकबाकी रक्‍कम 9 कोटी 76 लाख 20 हजार 336 रूपये), श्री. युसूफ अहमद यांच्‍या नावे असलेला खार पश्चिम येथील भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 2 कोटी 47 लाख 45 हजार 99 रूपये), वांद्रे येथील सहायक पाद्री, सेंट पीटर्स चर्च यांच्‍या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 12 कोटी 64 लाख 98 हजार 742 रूपये) आणि सांताक्रुझ पश्चिम येथील श्रीमती हरदेवी पी. राजपाल यांच्‍या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्‍कम 6 कोटी 49 लाख 92 हजार 531 रूपये) आदींचा समावेश आहे.

मालमत्ता कर न भरल्याने BMC ने भूखंड लिलावात काढले

या सर्व थकबाकीदारांना कर भरणा करण्‍यासाठी 21 दिवसांची दीर्घ नोटीस बजाविण्‍यात आली आहे. या मुदतीत कर भरणा न केल्‍यास विहित कार्यपद्धतीनुसार, लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. दरम्‍यान, मालमत्‍ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणा-या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर न भरणा-या मोठ्या थकबाकीदारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कलम 203 अन्वये जप्‍तीची नोटीस बजावण्यात येत आहेत. विहित मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित मालमत्तेवर कलम 203, 204, 205, 206 अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करुन लिलाव केला जाणार आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक 2592 / 2013 च्या अंतरिम आदेशान्वये जर संबंधित मालमत्तेकडून येणे अपेक्षित कर वसूल न झाल्यास मालमलेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटीसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार तसेच सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सहायक आयुक्‍त (मालमत्‍ता) श्री. गजानन बेल्‍लाळे यांच्‍या देखरेखीखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कराची प्रभावी वसुली करण्यासाठी व्यापक आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Opportunity to purchase vacant plots and commercial buildings in MumbaiE-auction of 12 properties by BMCमुंबईमुंबई महापालिकामुंबई महापालिका मालमत्तांचा लिलाव

