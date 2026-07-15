/तुकाराम मुंढेंच्या विभागात तुम्हाला काम करण्याची संधी; तब्बल 80 टक्के रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू

आयएएस तुकाराम मुंढेंच्या कामाच्या धडाक्यामुळे एफडीए राज्यभरात चर्चेत आले असून भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कार्यतत्पर अधिकाऱ्यासोबत काम करावे, अशी अनेकांची इच्छा असते. तुमचीदेखील तशी इच्छा असेल तर तील लवकरच पूर्ण होणार आहे. कारण एफडीएमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. राज्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडे औषधांची गुणवत्ता, बनावट औषधांवर कारवाई आणि औषध विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आहे. मात्र, या महत्त्वाच्या विभागात औषध निरीक्षकांची तब्बल 80 टक्के पदे रिक्त असल्याने संपूर्ण यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे औषध उत्पादक कंपन्या, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, रुग्णालये आणि वैद्यकीय दुकानांची नियमित तपासणी प्रभावित होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यात औषध निरीक्षकांची मंजूर पदसंख्या सुमारे 200 असताना प्रत्यक्षात केवळ 55 अधिकारी कार्यरत आहेत. म्हणजेच जवळपास 145 पदे रिक्त असून रिक्ततेचे प्रमाण 80 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले आहे. या कमतरतेमुळे प्रत्येक निरीक्षकावर अनेक जिल्ह्यांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. परिणामी औषध उत्पादक उद्योग, घाऊक विक्रेते, मेडिकल स्टोअर्स आणि औषध वितरण साखळीची नियमित तपासणी वेळेत करणे कठीण होत आहे.
औषध निरीक्षक हे बाजारातील औषधांचे नमुने गोळा करणे, उत्पादन प्रक्रियेची पाहणी करणे, परवाने तपासणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अशी महत्त्वाची कामे करतात. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे नियमित तपासण्यांचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची किंवा बनावट औषधे बाजारात येण्याचा धोका वाढू शकतो. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती गंभीर मानली जात आहे.
महाराष्ट्र #लोकसेवाआयोग ही भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३१५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली संस्था आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२० अंतर्गत सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार, आयोग राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या… pic.twitter.com/TbyCRlbykh— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2026
या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) नव्या औषध निरीक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली असून पात्र उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर विभागाला आवश्यक मनुष्यबळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन नव्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामावर रुजू होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
FDA आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अन्नभेसळ, निकृष्ट औषधे आणि बेकायदेशीर उत्पादनांविरोधात राज्यभर कारवाईचा वेग वाढवला आहे. त्यांनी विभागातील मनुष्यबळ वाढविणे, तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि आधुनिक पद्धतीने निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, पुरेसे प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल.
औषध निरीक्षक केवळ परवाने तपासत नाहीत, तर औषधांचा दर्जा, साठवणूक, उत्पादन प्रक्रिया आणि कायद्याचे पालन यावरही लक्ष ठेवतात. त्यांच्या नियमित तपासण्यांमुळे बनावट औषधांचे जाळे उघडकीस येते, निकृष्ट उत्पादनांवर कारवाई होते आणि ग्राहकांचा औषधांवरील विश्वास टिकून राहतो. त्यामुळे रिक्त पदे भरून निरीक्षण व्यवस्था सक्षम करणे ही सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यावश्यक बाब मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, रिक्त पदे भरल्यानंतर तपासण्यांची संख्या वाढेल, औषध कंपन्यांचे ऑडिट अधिक नियमित होईल आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर जलद कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच औषधांच्या गुणवत्तेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. त्यामुळे भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे हे राज्यातील औषध सुरक्षा व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.