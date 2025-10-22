English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आमदारांच्या विकासनिधीवरून राजकीय फटाके, सरकार निधी वाटपात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप

Maharashtra Politics : विरोधकांनी निधी वाटपातील दुजाभावावरून सरकारवर आरोपांचे बॉम्ब टाकलेत. तर सत्ताधा-यांनीही विरोधकांवर प्रतिहल्ला चढवलाय. 

पूजा पवार | Updated: Oct 22, 2025, 09:13 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Maharashtra Politics : मनपा, झेडपीच्या तोंडावर सरकारने महायुतीच्या 54 आमदारांना 270 कोटींचा विकासनिधी दिलाय. याचवेळी विरोधातील एकाही आमदाराला निधी दिलेला नाही, त्यामुळे ऐन दिवाळीत राजकीय आरोपांचे बॉम्ब फुटू लागलेत. विरोधकांनी निधी वाटपातील दुजाभावावरून सरकारवर आरोपांचे बॉम्ब टाकलेत. तर सत्ताधा-यांनीही विरोधकांवर प्रतिहल्ला चढवलाय. 

आगामी मनपा, झेडपी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने महायुतीच्या 54 आमदारांना 270 कोटींचा निधी मंजूर केलाय. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आमदारांना प्रत्येकी 5 कोटींचा निधी दिला गेलाय. याबाबत शासन निर्णय ही नियोजन विभागाने जारी केलाय. त्यामुळे मनपा झेडपीसाठी महायुतीने मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचं बोललं जातंय. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून झेडपी आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिकांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपासून निधीचा वर्षाव केल्यानंतर महायुती सरकारने आपला मोर्चा आता आमदारांकडे वळवला आहे.

सत्ताधारी आमदारांची 'दिवाळी' HDR : 

महायुतीच्या 54 आमदारांना मतदारसंघात विकासकामांसाठी प्रत्येकी 5 कोटींप्रमाणे 270 कोटींचा निधी
विधानसभेप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी महायुतीची मोर्चेबांधणी
सरकार स्थापनेपासून महायुतीच्या आमदारांकडून वाढीव निधीची मागणी
सुरुवातीला सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी 10 कोटींचा विकासनिधी योजना
तिजोरीवर ताण येत असल्यानं 10 कोटींची निधी योजना तूर्तास बासनात
लाडकी बहीणसह इतर योजनांमुळे तिजोरीवर ताण असल्याने 5 कोटींचा निधी
 
एकीकडे निधी नसल्याने अनेक शासकीय कामांवर परिणाम झाला आहे असे असताना केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच निधी देण्यावरून संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. सरकार निधीवाटपात दुजाभाव करून असून जनता त्यांना आगामी निवडणुकीत धडा शिकवेल असा विश्वास विरोधकांनी व्यक्त केलाय.

शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या विकासनिधीला थेट लाच म्हटलंय. तसेच यातून कुठलाही विकास नाही तर केवळ कमिशनबाजी होईल असा आरोप राऊतांनी केलाय. राऊतांच्या आरोपांना सत्ताधा-यांनीही जशास तसे उत्तर दिलंय. मागच्या दाराने निवडून आलेल्यांनी निधी वाटपाबाबत बोलू नये असा पलटवार शिवसेना खासदार नरेश म्हस्केंनी केलाय. केवळ सत्ताधारी आमदारांना निधी देण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलंच तापलंय. विरोधकांनी आरोपांचे बॉम्ब टाकत सरकारला कोंडीत पकडलंय. सत्ताधा-यांनी या आरोपांमधील हवा काढण्याचा प्रयत्न केलाय.

FAQ : 

महाराष्ट्र सरकारने कोणता निधी वाटप केला आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने महायुतीच्या ५४ नवनिर्वाचित आमदारांना मतदारसंघातील विकासकामांसाठी एकूण २७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रत्येक आमदाराला ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे.

हा निधी का आणि कशासाठी वाटप करण्यात आला?
उत्तर: हा निधी मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वाटप करण्यात आला आहे. आगामी महानगरपालिका (मनपा), जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महायुतीची मोर्चेबांधणी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांद्वारे वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठीही निधीचा वर्षाव सुरू आहे.

विरोधकांनी या निधी वाटपावर काय आरोप केले आहेत?
उत्तर: विरोधकांनी निधी वाटपात दुजाभाव असल्याचा आरोप केला आहे. एकीकडे शासकीय कामांवर निधीच्या अभावामुळे परिणाम होत असताना फक्त सत्ताधारी आमदारांना निधी देणे हे लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. आगामी निवडणुकीत जनता सरकारला धडा शिकवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

